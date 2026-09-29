O Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε στην κατάσταση του Ραϊκουάν Γκρέι και Νίκου Χουγκάζ.

O ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μανρέσα την Τετάρτη (19:30) και ο Αντρέα Τρινκιέρι, μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τους Ισπανούς, δίνοντας μεταξύ άλλων και μια... ατάκα για την παρουσία του κόσμου.

Ο Ιταλός head coach εκτός των άλλων στάθηκε και στην κατάσταση των Ραϊκουάν Γκρέι και Νίκου Χουγκάζ που τους περιμένει πως και πως να επιστρέψουν στη δράση ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

«Είμαστε πιο... κοντοί τώρα γιατί ο Χουγκάζ δε θα παίξει. Αν παίξει ο Γκρέι θα είναι σημαντικό στο παιχνίδι μας. Ελπίζουμε να τον έχουμε στη διάθεσή μας», ήταν τα λόγια του Τρινκιέρι που είδε τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στον τελικό του Super Cup, αλλά να χάνει εκεί το... θρίλερ από τον Ολυμπιακό.