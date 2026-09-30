Όσμαν: «Είχαμε σκαμπανεβάσματα, αλλά η νίκη είναι νίκη»

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ και στη νίκη επί της Μανρέσα, με 23 πόντους, κρατώντας μόνο το αποτέλεσμα και αφήνοντας την εμφάνιση

«Ήταν σίγουρα ένα άσχημο παιχνίδι για εμάς. Πάντα είναι καλό να ξεκινάμε με νίκη. Υπήρχαν πολλά σπαμπανεβάσματα, περισσότερα downs από ups. Το σημαντικό ήταν να πάρουμε τη νίκη και να επικεντρωθούμε στη βελτίωση μας. Στο τέλος πήραμε αυτό που θέλαμε μπροστά στους οπαδούς μας στην πρεμιέρα» είπε αρχικά και συνέχισε...

«Ήταν μία καλή εμπειρία για εμάς. Δεν περιμέναμε τίποτα άλλο από μία σκληρή μάχη. Θα μπορούσαμε να παίξουμε και καλύτερα, αλλά η νίκη είναι νίκη. Η Μανρέσα είναι καλή ομάδα και αυτό περιμέναμε. Πιστεύω ότι έχουμε καλύτερη και ποιοτικότερη ομάδα, έμενε μόνο να το δείξουμε στο γήπεδο. Προσπαθήσαμε να το δείξουμε παραπάνω στο γήπεδο. Υπήρχαν στιγμές που παίξαμε καλό μπάσκετ».