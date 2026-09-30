Καλάθης: «Έπρεπε να βγάλουμε νεύρο...»

Ο Νικ Καλάθης στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλε ο ΠΑΟΚ στη νίκη επί της Μανρέσα και ξεχώρισε το... νεύρο που έβγαλε στην άμυνα

Αναλυτικά όσα είπε ο έμπειρος γκαρντ του ΠΑΟΚ... «Η νίκη είναι πάντα νίκη. Το πρώτο ματς μας εδώ μαζί με τον κόσμο είχε νευρικότητα. Πρέπει να συνεχίσουμε.

Ήμασταν καλύτεροι στο τέταρτο δεκάλεπτο. Κανείς δεν είπε ότι θα ήταν εύκολο, απέναντι σε μια ισπανική ομάδα.

Έπρεπε να βγάλουμε νεύρο και να παίξουμε. Κάναμε κάποια λάθη, είχαμε άγχος και πάμε παιχνίδι με παιχνίδι»