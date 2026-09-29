ΠΑΟΚ: Sold out η πρεμιέρα του Eurocup με Μανρέσα
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε τις εντυπωσιακές κινήσεις, αφού συμφώνησε με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, με τον έμπειρο Λιθουανό σέντερ να αναμένεται μέσα στην εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τυπικό κομμάτι της συμφωνίας.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει μπροστά της και την πρεμιέρα του Eurocup κόντρα στη Μανρέσα (19:30) στο PAOK Sports Arena.
Το σύνολο του Τρινκιέρι στοχεύσει την κατάκτηση του τίτλου στο τέλος του δρόμου και το Παλατάκι θα είναι κατάμεστο για τη μάχη κόντρα στους Ισπανούς, αφού έγινε γνωστό πως υπάρχει sold out για το ματς.
First official home game of the season ⏳— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 29, 2026
First SOLD OUT ✅#PAOK ⚪️⚫️ pic.twitter.com/TKKapkw4jJ
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