Κατάμεστο θα είναι το PAOK Sports Arena για την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μανρέσα (19:30) στο Εurocup.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε τις εντυπωσιακές κινήσεις, αφού συμφώνησε με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, με τον έμπειρο Λιθουανό σέντερ να αναμένεται μέσα στην εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τυπικό κομμάτι της συμφωνίας.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει μπροστά της και την πρεμιέρα του Eurocup κόντρα στη Μανρέσα (19:30) στο PAOK Sports Arena.

Το σύνολο του Τρινκιέρι στοχεύσει την κατάκτηση του τίτλου στο τέλος του δρόμου και το Παλατάκι θα είναι κατάμεστο για τη μάχη κόντρα στους Ισπανούς, αφού έγινε γνωστό πως υπάρχει sold out για το ματς.