Εισιτήρια... τέλος για το ΠΑΟΚ-Μανρέσα

Σε ένα κατάμεστο «PAOK Sports Arena» αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο Eurocup, κόντρα στη Μανρέσα, την προσεχή Τετάρτη (30/9) στις 19:30.

Έχοντας διαθέσει 6.000 διαρκείας, μετά τις εντυπωσιακές κινήσεις του καλοκαιριού, αλλά και με την εικόνα που έχει δείξει η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, σε προετοιμασία και Super Cup, κόντρα σε ομάδες Euroleague, ήταν σχεδόν... δεδομένη η εικόνα στις κερκίδες, στο πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μανρέσα, στην πρεμιέρα του στο Eurocup, την Τετάρτη και όπως φαίνεται στην πλατφόρμα από την οποία διατίθενται, τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Αναμένεται το επίσημο sold out, με τη δίψα των φίλων του ΠΑΟΚ να είναι ακόμα μεγαλύτερη, μετά το διήμερο με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, στο Περιστέρι.