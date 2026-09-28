Ο ΠΑΟΚ πάλεψε μέχρι το τέλος αλλά ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 101-96 στον τελικό του Stoiximan Super Cup στο Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ πάλεψε σαν... θηρίο αλλά δεν κατάφερε να επικρατήσει του Ολυμπιακού στον τελικό του Stoiximan Super Cup και να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο έπειτα από 27 χρόνια, καθώς ηττήθηκε με 101-96 στο «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επίσημο λογαριασμό της στο X δημοσίευσε ένα βίντεο - παρακάμερα του χθεσινού μεγάλου τελικού, στο οποίο δεσπόζουν η προετοιμασία πριν το τζάμπολ του αγώνα και οι αντιδράσεις των πρωταγωνιστών του Δικεφάλου του Βορρά.

Δείτε το video: