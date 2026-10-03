Καρδίτσα - Άρης: Τα highlights της έκπληξης της πρεμιέρας της GBL
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης της Καρδίτσας κόντρα στον Άρη στο ματς-έκπληξη της πρεμιέρας της GBL.
Η Καρδίτσα επικράτησε με 74-68 του Άρη στην πρεμιέρα της GBL ρίχνοντας στο... καναβάτσο τους Θεσσαλονικείς.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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