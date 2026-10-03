Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης της Καρδίτσας κόντρα στον Άρη στο ματς-έκπληξη της πρεμιέρας της GBL.

Η Καρδίτσα επικράτησε με 74-68 του Άρη στην πρεμιέρα της GBL ρίχνοντας στο... καναβάτσο τους Θεσσαλονικείς.