Η ΚΑΕ Άρης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση κάνοντας σαφές πως εξασφάλισε 500 εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Stoiximan GBL (03/10, 17:30).

Ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη φιλοξενείται από την Καρδίτσα, το Σάββατο (03/10, 17:30) στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL 2026-27. Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ με επίσημη ανακοίνωσή της ενημέρωσε τους φιλάθλους της, πως θα έχει 500 διαθέσιμα εισιτήρια για το ματς.

Ο «Θεός του Πολέμου» έχει ενισχυθεί σημαντικά τη φετινή σεζόν και θέλει να μπει με το... δεξί στις υποχρεώσεις του για τις εγχώριες διοργανώσεις. Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς, βάσει δυναμικής, έχουν αξιώσεις να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στο EuroCup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η πρεμιέρα της Stoiximan GBL πλησιάζει και θα βρει τον ΑΡΗ να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καρδίτσα Ιαπωνική, το Σάββατο 03/10, στις 17:30, στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης». Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ενημερώνει ότι έλαβε 500 εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη θεσσαλική ομάδα, για τις θύρες ED και EU του γηπέδου».