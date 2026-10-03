Σπανούλης: «Χάος και ντροπή»

Έντονα εκνευρισμένος από την εικόνα της ομάδας του, ο Βασίλης Σπανούλης υποστήριξε ότι η εμφάνιση του Άρη ήταν «ντροπή».

Ο προπονητής του Άρη έδωσε συγχαρητήρια στην Καρδίτσα και δεν έκρυψε τον έντονο εκνευρισμό του για τη συμπεριφορά της ομάδας του. «Η Καρδίτσα άξιζε να κερδίσει γιατί έπαιξε πιο σκληρά από εμάς. Ξεκινήσαμε καλά και συγκεντρωμένα ματς αλλά μετά τα πρώτα 10-11 λεπτά ήρθε ένα χάος. Λες και οι παίκτες ξέχασαν μπάσκετ. Η ομάδα σταμάτησε να παίζει. Κάναμε πίσω. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες ούτε ότι είμαστε νέα ομάδα. Οφείλαμε να είχαμε παρουσιαστεί και κυρίως να είχαμε παίξει. Είναι μάθημα για μένα και για τους παίκτες. Μέσα από τέτοιες ήττες θα πρέπει να γίνεις καλύτερος κι αυτό οφείλουμε να κάνουμε εμείς», είπε αρχικά και ρωτήθηκε για το ότι η ομάδα έδειξε σα να έπαιζε υπό καθεστώς έντονης πίεσης.

«Τι να λέμε για πίεση και φόβο; Είναι ντροπή. Οι παίκτες έχουν έρθει εδώ και ξέρουν που βρίσκονται. Είναι σε μια ομάδα με απαιτήσεις, όραμα η οποία έχει πολύ κόσμο από πίσω της. Αυτή η εικόνα είναι ντροπή. Δεν είναι η νίκη ή η ήττα αλλά ο τρόπος. Δεν με αντιπροσωπεύει αυτή η εικόνα. Είναι ντροπή. Ήρθε εδώ κόσμος, να σε χειροκροτήσει, πλήρωσε εισιτήριο κι εσύ παρουσιάζεσαι για δέκα λεπτά. Πρέπει να είσαι πεινασμένος, διψασμένος και όποιος δεν μπορεί να συνεχίσει με πίεση, δεν θα συνεχίσει. Η ομάδα θα φτάσει εκεί που πρέπει μέσα από τις δυσκολίες. Είναι νωρίς ακόμη αλλά είναι θέμα φιλοσοφίας. Πρέπει να μάθουμε να παίζουμε υπό πίεση. Δεν μπορώ να καταλάβω οτιδήποτε άλλο. Ισχύει ότι είχαν πίεση. Έπαιζαν πιεσμένοι και το έβλεπες στα μάτια τους».

Ρωτήθηκε για το τι τον ενόχλησε περισσότερο. «Η γλώσσα του σώματος δεν ήταν αυτή που θέλω. Δεν μου αρέσει να παίζουμε φοβισμένα. Έχουμε καλούς παίκτες, όλοι τους είναι προσωπικές επιλογές μου με το σταφ και τον Νίκο... Δεν πρόκειται να δώσω ευθύνη σε κανέναν. Αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί δεν τους έπεισα για το τί έπρεπε να κάνουμε. Θα παρουσιαστούμε καλύτεροι αλλά… 21 λάθη εκ των οποίων στα 15 δώσαμε την μπάλα στον αντίπαλο; Είδα ταραχή, φόβο, ανασφάλεια… Πάσες από την πλάτη… Σταματήσαμε να παίζουμε και κυρίως παίζαμε αλαζονικά κι αυτό απαγορεύεται όσο είμαι εγώ. Ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του».

Σε ερώτηση για τη διαχείριση της ήττας απάντησε ότι… «μπροστά μας έχουμε έναν μαραθώνιο και θα πρέπει πνευματικά να είμαστε δυνατοί για να διαχειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Θα έχουμε δυσκολίες αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν επιτρέπεται τέτοια έλλειψη συγκέντρωσης και να παίζουμε υπό τέτοια πίεση. Έρχεται ο κόσμος να σε χειροκροτήσει κι αυτό θα πρέπει να σου δίνει φτερά, όχι πίεση. Η Καρδίτσα μας έκανε αυτό που κάναμε εμείς στη Λε Μαν».

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για τον Στέφαν Γιόβιτς και ξεκαθάρισε ότι… «δεν είχαμε δημιουργία, αποφασιστικότητα και επιθετικότητα με τόσα γκαρντ που διαθέτουμε και θα πούμε ότι μας έλειψε ο Γιόβιτς; Μιλάμε για τους παρόντες» και ρωτήθηκε για την απογοήτευση του κόσμου. «Καταλαβαίνω και συμμερίζομαι τον κόσμο αλλά δεν μου αρέσει η λέξη απογοήτευση. Όταν είσαι φαβορί πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι αυτόν τον τίτλο. Γι’ αυτό φέραμε αυτούς τους παίκτες. Ο κόσμος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, πλήρωσε εισιτήριο κι εσύ θα πρέπει να έχεις φλόγα, πάθος και το θάρρος που χρειάζεται για να κερδίσεις».