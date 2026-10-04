Ο Τζέιβιερ Φράνσις ήταν ο MVP της Καρδίτσας στη νίκη της ομάδας του κόντρα στον Άρη, αγγίζοντας το double-double και συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στην Greek Basket League.

Λίγες μέρες πριν κλείσει τα 23 του χρόνια, ο Τζέιβιερ Φράνσις ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης για την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της στην GBL κόντρα στον Άρη.

Ο Αμερικανός σέντερ συστήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο ελληνικό πρωτάθλημα και έδειξε τις ικανότητές του κόντρα σε μία πολύ καλή ομάδα, που διαθέτει ρόστερ με έμπειρος παίκτες, εντυπωσιάζοντας το μπασκετικό κοινό.

Συνολικά ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 19 πόντους (7/8 δίποντα, 5/6 βολές), 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 4 τάπες και 4 λάθη σε 24:54 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Φράνσις... πλήγωσε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και... οδήγησε την Καρδίτσα προς την πρώτη της, σπουδαία νίκη κόντρα σε έναν σκληρό αντίπαλο.

Ποιος είναι ο Τζέιβιερ Φράνσις

Ο Τζέιβιερ Φράνσις είναι 23 ετών που προέρχεται από τη Νέα Ορλεάνη της Αμερικής. Ξεκίνησε την πορεία του από το High School του Τέξας, ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκε στο Montverde στη Φλόριντα, προκειμένου να προετοιμαστεί όσον το δυνατόν καλύτερα για να πάει στο κολέγιο.

Το 2021 εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον και έκατσε εκεί πέρα για τέσσερα χρόνια. Την τελευταία του κολεγιακή σεζόν στο NCAA, μέτρησε μ.ο 5.1 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1 τάπα ανά αγώνα σε 38 συμμετοχές (7 ως βασικός).

Την περασμένη σεζόν 2025-26, ο Τζέιβιερ Φράνσις αγωνίστηκε στη θυγατρική ομάδα των Γουόριορς στην G-League του NBA. Έπαιξε για τους Σάντα Κρουζ Γουόριορς, όπου μπόρεσε να έχει μια ικανοποιητική χρονιά, μετρώντας σε 47 ματς 7.1 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 1.2 τάπες ανά αγώνα.

Το καλοκαίρι του 2026 συμμετείχε και στο NBA Summer League με τη φανέλα των Μάβερικς, ωστόσο όταν του ήρθε η πρόταση από την Καρδίτσα, αποφάσισε να μετακομίσει στην Ευρώπη, προκειμένου να δείξει τις ικανότητές του.

Ο Τζέιβιερ Φράνσις έδειξε από την πρώτη κιόλας αγωνιστική πως μπορεί να ανταπεξέλθει στο υψηλότερο επίπεδο της Ελλάδας και άφησε πολλές υποσχέσεις ενόψει της συνέχειας της Greek Basket League.