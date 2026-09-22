Άρης: Την Τετάρτη 23/9 ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για όλα τα εντός έδρας ματς στο Εurocup

Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε πως από αύριο (Τετάρτη 23/09) από τις 12:00, ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της πρώτης φάσης του Eurocup.

Οι φίλαθλοι του Άρη ανυπομονούν για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας τους στο Εurocup αλλά και εντός των τειχών. Η ΚΑΕ έκανε γνωστό στον κόσμο πως από αύριο (Τετάρτη 23/09) από τις 12:00, ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της πρώτης φάσης της διοργάνωσης.

Εξαιτίας της ήδη ολοκληρωμένης διάθεσης 4.191 εισιτηρίων διαρκείας, ο αριθμός των εισιτηρίων αγώνων αναμένεται να αποδειχτεί μικρός για να καλύψει όλες τις ανάγκες των οπαδών της ομάδας της Θεσσαλονίκης, με την ΚΑΕ να συνιστά την έγκαιρη εξασφάλιση τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει ότι από αύριο (Τετάρτη 23/09) από τις 12:00, ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της πρώτης φάσης του BKT EuroCup 2026-27.

Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο «Nick Galis Hall» για τη συναρπαστική ευρωπαϊκή σεζόν που έρχεται, ώστε να μη χάσετε λεπτό από τη δράση. Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ σάς δίνει την ευκαιρία να αγοράσετε το εισιτήριό σας από νωρίς, για όλους τους αγώνες της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης.

Λόγω της ήδη ολοκληρωμένης διάθεσης 4.191 εισιτηρίων διαρκείας, ο αριθμός των εισιτηρίων αγώνων αναμένεται να αποδειχτεί μικρός για να καλύψει όλες τις ανάγκες των φιλάθλων, οπότε συνιστούμε την έγκαιρη εξασφάλισή τους.

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για τους επτά (7) εντός έδρας αγώνες του BKT EuroCup μέσα από την πλατφόρμα της More στο παρακάτω link:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kae-aris-eisitiria-agonon-bkt-eurocup-2026-27

Για ειδικές κατηγορίες, όπως των ΑμΕΑ και φιλάθλους άνω των 67 ετών, πρέπει να προσέλθετε στην μπουτίκ της ΚΑΕ, η οποία λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή από τις 11:00 έως τις 20:00.

Εισιτήρια από την μπουτίκ διατίθενται ΜΟΝΟ για τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες. Για τις υπόλοιπες, τα εισιτήρια αγοράζονται αποκλειστικά από τη More.com.

Αναφορικά με τα παιδικά εισιτήρια (7-14 ετών), πλέον θα δίνονται ηλεκτρονικά, μέσω της More, με το παιδικό ΑΜΚΑ.

Σημειώνεται ότι τα εισιτήρια ΑμΕΑ και τα παιδικά, δικαιούνται έκπτωση 25%.

Οι φίλαθλοι εκτός Ελλάδας που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο, καλούνται να στείλουν e-mail στη διεύθυνση [email protected].

Υπενθυμίζουμε ότι οι αγώνες του BKT EuroCup ανήκουν στην κατηγορία HIGH των εισιτηρίων, όπως είχε ανακοινωθεί στην κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας.

Όροι και προϋποθέσεις

Για την αγορά εισιτηρίου αγώνα για το BKT EuroCup είναι απαραίτητη η αγορά Κάρτας Φιλάθλου του Α.Σ. ΑΡΗΣ.

Η αγορά της Κάρτας Φιλάθλου πραγματοποιείται:

*μέσω του more.com κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/karta-filathlou-a-s-aris-thessalonikis-2026-2027/

*μέσω της boutique της ΚΑΕ ΑΡΗΣ (μόνο με μετρητά)

Για την αγορά του εισιτηρίου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των παρακάτω πεδίων:

▫ ΑΜΚΑ

▫ Email

▫ Αριθμός κινητού τηλεφώνου

▫ Α∆Τ ή Αριθμός ∆ιαβατηρίου

Χρήση Gov.gr Wallet

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση από το Google Play και το App Store και είναι απαραίτητο ο χρήστης να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ).

Λεπτομερείς οδηγίες για την ταυτοποίηση των εισιτηρίων μέσω Gov.gr Wallet.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο tickets.gov.gr

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα θα πρέπει να ανατρέξετε αποκλειστικά και μόνο

στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr).