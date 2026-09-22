Σπανούλης: «Μαθαίνεις από τέτοια παιχνίδια»

Ο Βασίλης Σπανούλης κράτησε τη νοοτροπία της ομάδας του στην ήττα από την Μπαχτσέσεχιρ και μίλησε για πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν.

Ο Άρης ηττήθηκε από την Μπαχτσέσεχιρ στα «Μαυροσκούφεια» και ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε κυρίως στις δοκιμές που επιχείρησε όπως και στα πολλά χρήματα που χρησιμοποίησε. «Ξεκινήσαμε εξαιρετικά το ματς. Δοκιμάσαμε κάποια σχήματα που θέλαμε να δοκιμάσουμε. Είμαι μια περίοδος που πρέπει να δοκιμάσουμε και να δούμε πράγματα. Ήταν το τρίτο παιχνίδι σε πέντε ημέρες. Σίγουρα υπήρξε κούραση σε κάποια σημεία του αγώνα αλλά είναι μέρος της προετοιμασίας. Ξέρουμε που πρέπει να βελτιωθούμε. Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι αλλά ήταν ένας καλός αγώνας για να βγάλουμε συμπεράσματα. Τα φιλικά τελείωσαν και τώρα μπαίνουμε στην προετοιμασία μας για τον αγώνα με τη ΛεΜαν».

Αναφέρθηκε κυρίως στη συμπεριφορά της ομάδας του στην άμυνα και ρωτήθηκε για το ότι ο Άρης δεν εγκατέλειψε το παιχνίδι παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ με διψήφιες διαφορές. «Είναι μια διαδικασία που πρέπει να μάθουμε. Μαθαίνεις από τέτοια παιχνίδια. Πώς να τα γυρίσεις, πώς να μην τα παρατάς ποτέ. Δεν κάναμε καλά κάποια πράγματα στην άμυνα κυρίως στη δεύτερη και τρίτη περίοδο. Έχουμε να δουλέψουμε πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα που μεσολαβεί μέχρι τον πρώτο επίσημο αγώνα».