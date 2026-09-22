Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ βρέθηκε μαζί με τον Μπριν Ταϊρί στο Ιβανώφειο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι του Άρη με την Μπαχτσεσεχίρ.

Ο Μαλακάι Φλιν έκανε σπουδαίο παιχνίδι και οδήγησε την Μπαχτσέσεχιρ στη νίκη (84-88) επί του του Άρη στο Ιβανώφειο για τα Μαυροσκούφεια.

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης, το «παρών» έδωσαν μέλη του σταφ του ΠΑΟΚ με τους Μπριν Ταϊρί και Ναζ Μήτρου-Λονγκ να ξεχωρίζουν.

Στο τουρνουά εξάλλου συμμετέχει η Μύκονος, την οποία θα αντιμετωπίσει η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, ενώ την Μπαχτσεσεχίρ την έχει αντίπαλο στον όμιλό του στο EuroCup.

Φυσικά, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ είχε και έναν παραπάνω λόγο, καθώς ο αδερφός του, Ελάιζα, αγωνίζεται στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.