Άρης - Μπαχτσεσεχίρ: «Παρών» Ταϊρί και Μήτρου-Λονγκ
Ο Μαλακάι Φλιν έκανε σπουδαίο παιχνίδι και οδήγησε την Μπαχτσέσεχιρ στη νίκη (84-88) επί του του Άρη στο Ιβανώφειο για τα Μαυροσκούφεια.
Στο πλαίσιο της αναμέτρησης, το «παρών» έδωσαν μέλη του σταφ του ΠΑΟΚ με τους Μπριν Ταϊρί και Ναζ Μήτρου-Λονγκ να ξεχωρίζουν.
Στο τουρνουά εξάλλου συμμετέχει η Μύκονος, την οποία θα αντιμετωπίσει η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, ενώ την Μπαχτσεσεχίρ την έχει αντίπαλο στον όμιλό του στο EuroCup.
Φυσικά, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ είχε και έναν παραπάνω λόγο, καθώς ο αδερφός του, Ελάιζα, αγωνίζεται στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
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