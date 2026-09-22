Τζόρτζεβιτς: «Ο Σπανούλης είναι από τους αγαπημένους μου»

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς κατάθεσε την εκτίμησή του για τον Βασίλη Σπανούλη και εξήγησε γιατί δεν ασχολείται με τα προγνωστικά των media.

Ο Σέρβος τεχνικός βρίσκεται πλέον στον πάγκο της Μπαχτσέσεχιρ και πριν από το παιχνίδι τα είπε γι’ αρκετή ώρα με τον Βασίλη Σπανούλη. «Είναι από τους αγαπημένους μου και είναι σπουδαίο για τον Άρη που ο Βασίλης θα τρέξει το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας στη νέα προσπάθεια του συλλόγου», είπε αρχικά, δηλώνοντας τον θαυμασμό του στον V SPAN.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο παιχνίδι και στα πράγματα που ο ίδιος ξεχώρισε. «Ήταν σαν παιχνίδι… τίτλου ή έστω Playoffs γιατί ο Άρης, ιστορικά, είναι φανταστικός και ειδικά τώρα που έβαλε αρκετή ποιότητα στο γήπεδο, έχοντας κι έναν σπουδαίο προπονητή… Η ατμόσφαιρα πάντα είναι απίστευτη. Το ξέρω, κι ας μην παίξαμε στο γήπεδό του, αλλά κι αυτό είναι ένα γήπεδο στο οποίο νιώθεις την ένταση του κόσμου. Είδα την ομάδα μου, πόσο καλά αντιδράσαμε και πώς θα βελτιωθούμε σε ορισμένους τομείς. Κάναμε αρκετά καλή δουλειά σε ορισμένα σημεία του αγώνα αλλά είμαστε ακόμη στην προετοιμασία», είπε.

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς ρωτήθηκε για το ότι η ομάδα του είναι εντός των φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup και αφού χαμογέλασε είπε… «ευχαριστώ αλλά αυτά είναι για τα media και όχι για μας. Λέγονται πολλά, γράφονται πολλά, αλλά εγώ κοιτάζω την κατάσταση της ομάδας μου και πώς θα βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο το παιχνίδι μας».