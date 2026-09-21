Άρης: Οι αντιδράσεις του Σπανούλη στη νίκη επί της Μυκόνου (vid)
Ο Άρης επικράτησε με 80-64 της Μυκόνου για τα Μαυροσκούφεια, σ’ ένα παιχνίδι το οποίο άφησε ικανοποιημένο τον Βασίλη Σπανούλη. Ο 44χρονος τεχνικός επανέλαβε ότι η ομάδα βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας για την εποχή, αναφέρθηκε επίσης σ’ αυτό του Άνταμ Μοκόκα ο οποίος αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την ομάδα.
Στο βίντεο που κοινοποίησε η ΚΑΕ Άρης αναδεικνύονται οι αντιδράσεις του Βασίλη Σπανούλη στη διάρκεια του αγώνα, κυρίως όμως αυτές των φιλάθλων του Άρη οι οποίοι αγόρασαν κάθε διαθέσιμο εισιτήριο για να δουν από κοντά την ομάδα τους.
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