Άρης - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο Κώστας Αντετοκούνμπο «έσβησε» τα φώτα στον Σόρκιν
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Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μοιράζει θεάμα στο ματς του Άρη με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι (11/09, 18:00 LIVE από το Gazzetta) για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.
O Kώστας Αντετοκούνμπο χάρισε μια από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της αναμέτρησης. Ο Σόρκιν νόμισε πως θα καρφώσει δίχως προβλήματα, αλλά λογάριαζε χωρίς τον Έλληνα σέντερ.
Ο ψηλός του Άρη πήρε τα βήματα και κέρασε τον αντίπαλο του ένα μεγαλοπρεπέστατο στοπ. Φημίζεται για τέτοιες φάσεις πάνω από τη στεφάνη.
Δείτε τη φάση
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