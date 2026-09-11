Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μοιράζει θεάμα στο ματς του Άρη με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι (11/09, 18:00 LIVE από το Gazzetta) για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

O Kώστας Αντετοκούνμπο χάρισε μια από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της αναμέτρησης. Ο Σόρκιν νόμισε πως θα καρφώσει δίχως προβλήματα, αλλά λογάριαζε χωρίς τον Έλληνα σέντερ.

Ο ψηλός του Άρη πήρε τα βήματα και κέρασε τον αντίπαλο του ένα μεγαλοπρεπέστατο στοπ. Φημίζεται για τέτοιες φάσεις πάνω από τη στεφάνη.

Δείτε τη φάση