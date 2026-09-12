Η ΚΑΕ Άρης κοινοποίησε το πρόγραμμα αγώνων στο 33ο Τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης» το οποίο θα διεξαχθεί στο Ιβανώφειο.

Το πρόγραμμα των αγώνων διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το αρχικό πλάνο καθώς οι «κίτρινοι» θα αντιμετωπίσουν την Κυριακή (20/09, 16:00) με τη Μύκονο και την Τρίτη (22/09, 16:00) την Μπαχτσέσεχιρ η οποία συμπεριλαμβάνεται στα φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup έπειτα από τις νέες ηχηρές μεταγραφές στις οποίες προχώρησε.

Την Κυριακή (20:30) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Ηρακλή με την Μπάλκαν, μία ημέρα αργότερα (21/9, 18:00) θα διεξαχθεί ο αγώνας της TFT Σκοπίων με τους Μαχητές και την Τρίτη (22/9), το τουρνουά θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση της Μυκόνου με τον Ηρακλή.

Ενόψει αυτών των αγώνων, ο Βασίλης Σπανούλης προβλέπεται να έχει στη διάθεσή του τον Άνταμ Μοκόκα, είναι επίσης πιθανό να έχουν επιστρέψει στη δράση και οι Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιος Πουλιανίτης.