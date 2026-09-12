Μπαρτζώκας, Μποζίκας, Καλαμπόκης, Τριαντάφυλλος, Σπανούλης και Κάτας μίλησαν στο σεμινάριο προπονητών στην Κύπρο
Στο συνέδριο προπονητών που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, Γιώργος Μποζίκας, Γιώργος Μπαρτζώκας, Βασίλης Σπανούλης, Στέφανος Τριαντάφυλλος, Γιάννης Καλαμπόκης και Όντεντ Κάτας είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν μπροστά σε περισσότερους από 200 Κύπριους τεχνικούς.
Οι έμπειροι προπονητές είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους από το μπάσκετ, μαζί με τους συναδέλφους τους.
Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Μια σημαντική δράση για την προπονητική κοινότητα της Κύπρου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».
Για πρώτη φορά, 200 Κύπριοι προπονητές συμμετείχαν σε ένα ξεχωριστό σεμινάριο, έχοντας την ευκαιρία να ακούσουν τους Γιώργο Μπαρτζώκα, Βασίλη Σπανούλη και Όντεντ Κάτας να μοιράζονται τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τη φιλοσοφία τους για το μπάσκετ.
Το «παρών» από πλευράς Ολυμπιακού έδωσαν επίσης οι συνεργάτες του κόουτς Μπαρτζώκα, Γιώργος Μποζίκας, Γιάννης Καλαμπόκης και Στέφανος Τριαντάφυλλος».
Μια σημαντική δράση για την προπονητική κοινότητα της Κύπρου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 12, 2026
Για πρώτη φορά, 200 Κύπριοι προπονητές συμμετείχαν σε ένα ξεχωριστό σεμινάριο, έχοντας την ευκαιρία να ακούσουν τους Γιώργο Μπαρτζώκα, Βασίλη… pic.twitter.com/0e15a5jMwz
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