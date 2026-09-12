Δείτε την παρακάμερα από τη φιλική ήττα του Άρη από τη Μακάμπι στο φιλικό τουρνουά της Κύπρου.

Τα αποκαλυπτήριά του έκανε ο Άρης στο φιλικό τουρνουά της Κύπρου, κόντρα στη Μακάμπι.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ηττήθηκε από τους Ισραηλινούς με 92-87, με τους «κίτρινους» να ανεβάζουν την παρακάμερα της αναμέτρησης.

Μερικά από τα στιγμιότυπα που ξεχωρίζουν είναι οι αντιδράσεις του Βασίλη Σπανούλη, καθώς και οι οπαδοί του Άρη που δημιούργησαν εξαιρετική ατμόσφαιρα στο γήπεδο.