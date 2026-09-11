Δείτε την ώρα και το κανάλι της μετάδοσης του αγώνα του Άρη κόντρα στη Μακάμπι για το φιλικό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι (11/09, 18:00 LIVE από το Gazzetta) για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα δώσει το πρώτο δυνατό φιλικό κόντρα σε σύλλογο EuroLeague, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Άνταμ Μοκόκα, Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιος Πουλιανίτης και Γιώργος Τανούλης δεν ταξίδεψαν με την αποστολή καθώς παραμένουν στο στάδιο της αποθεραπείας.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.