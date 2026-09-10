Άρης: Χωρίς Μοκόκα, Γιόβιτς, Πουλιανίτη και Τανούλη στην Κύπρο

Με τέσσερις απουσίες ταξιδεύει ο Άρης για την Κύπρο και τις φιλικές αναμετρήσεις με Μακάμπι Τελ Αβίβ (11/9, 18:00) και Ερυθρό Αστέρα (13/9, 15:45).

Ουσιαστικά πρόκειται για τα πιο δυνατά τεστ προετοιμασίας των «κίτρινων» μαζί με αυτό που θα δώσουν στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στις 18 Σεπτεμβρίου. Άνταμ Μοκόκα, Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιος Πουλιανίτης και Γιώργος Τανούλης δεν ταξίδεψαν με την αποστολή καθώς παραμένουν στο στάδιο της αποθεραπείας.

Οι δύο πρώτοι, είναι πιθανό, να είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νένο Ντιμιτρίγεβιτς, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Λευτέρης Μποχωρίδης, Ματ Μόργκαν, Ι Τζέι Λίντελ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κεμ Μπιρτς