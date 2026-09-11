Κάτας ενόψει Άρη: «Τα φιλικά παιχνίδια απέναντι σε ποιοτικές ομάδες μπορούν να μας διδάξουν πολλά»

Ο Όντεντ Κάτας πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Άρη με τη Μακάμπι για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Άρης και Μακάμπι θα αναμετρηθούν στην Κύπρο (11/09, 18:00 LIVE από το Gazzetta) για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Ο Όντνεν Κάτας πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της φιλικής αναμέτρησης της ομάδας του, τονίζοντας πως οι παίκτες του δεν βρίσκονται ακόμα στο μέγιστο της φυσικής τους κατάστασης.

Μάλιστα αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό των αγώνων και στους στόχους, όσον αφορά το στάδιο της προετοιμασίας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Όντεντ Κάτας:

«Είναι μια δοκιμή. Δεν βρισκόμαστε ακόμη στο υψηλότερο επίπεδο της αγωνιστικής μας κατάστασης και κάποιοι παίκτες εντάχθηκαν στην ομάδα μόλις πρόσφατα. Παρ’ όλα αυτά, τα φιλικά παιχνίδια απέναντι σε ποιοτικές ομάδες μπορούν να μας διδάξουν πολλά και παράλληλα να μας βοηθήσουν να δεθούμε ως ομάδα και να αποκτήσουμε αγωνιστική δυναμική.

Θέλουμε να μοιράσουμε τα λεπτά συμμετοχής και να δοκιμάσουμε διάφορα πράγματα. Σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, καθώς δεν χρησιμοποιούμε ακόμη όλα όσα έχουμε δουλέψει μέχρι τώρα, θέλουμε να δούμε βελτίωση, όπως ακριβώς συνέβη από το πρώτο στο δεύτερο παιχνίδι».