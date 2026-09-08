Ο ΠΑΟΚ διέλυσε τη Νάπολι με 100-74 και 30άρα του Τσέντι Όσμαν στο τουρνουά της Ιταλίας (06/09). Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ ήταν σε άλλη ταχύτητα συγκριτικά με τη Νάπολι στην Ιταλία και επικράτησε εύκολα με 100-74! Ο Τσέντι Όσμαν ήταν από... άλλο πλανήτη σημειώνοντας 31 πόντους με έξι εύστοχες εκτελέσεις έξω από τα 6.75!

Ο Δικέφαλος του Βορρά αναδείχθηκε νικητής του τουρνουά και δείχνει πως βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο αναφορικά με τα «θέλω» του Αντρέα Τρινκιέρι στην περίοδο της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Δείτε τα highlights του φιλικού αγώνα: