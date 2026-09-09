Πρόβλημα με Γκρέι στον ΠΑΟΚ
Χωρίς τον ΡαϊΚουάν Γκρέι συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Μιλάνο, αφού ο Αμερικανός φόργουορντ, τέθηκε νοκ-άουτ λόγω τραυματισμού.
Όπως αναφέρει η "ασπρόμαυρη" ΚΑΕ... "Λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό του πόδι, ο Αμερικανός φόργουορντ, υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο Μιλάνο. Από τα ευρήματα της μαγνητικής, διαπιστώθηκε περιοστίτιδα στην αριστερή κνήμη, με αποτέλεσμα ο Gray να μείνει εκτός προπονήσεων για δύο περίπου εβδομάδες. Στο διάστημα αυτό θα ακολουθεί εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης".
Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του το φιλικό με την Αρμάνι, το προσεχές Σάββατο (12/9), ακολουθεί το "Π. Γιαννακόπουλος" στις 18-19 Σεπτεμβρίου και στις 25-26 το Super Cup στη Ρόδο, με τον Γκρέι να τίθεται εκτός από το φιλικό του Σαββάτου και φυσικά να είναι εξαιρετικά αμφίβολος γι' αυτά που ακολουθούν.
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