Άλλη ποιότητα με «100άρα» ΠΑΟΚ και «30άρα» Όσμαν!
Νικ Καλάθης και ΡαϊΚουάν Γκρέι πήραν ανάσες σήμερα, ο Μπαζίνας έδειξε να παίρνει το... μάθημα του μετά από όσα είπε δημόσια γι' αυτόν ο Αντρέα Τρινκιέρι, μετά το τέλος του φιλικού με την Ούντινε και με τον Όσμαν να έχει 31 πόντους με 6 τρίποντα, ο ΠΑΟΚ... πέρασε από πάνω και από τη Νάπολι, επικρατώντας στον τελικό του φιλικού τουρνουά, με 74-100.
Ο νεαρός διεθνής γκαρντ, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 12 πόντους και 7 ασίστ, διψήφιοι επίσης ήταν οι Χάτζινς και Χουγκάζ, με τον ΠΑΟΚ να "διαλύει" σήμερα μια ομάδα που παίζει επίσης στο Eurocup, να έχει μεγαλύτερη συνέπεια από το χθεσινό +18 με την Ούντινε και να δίνει ακόμα περισσότερες υποσχέσεις για τη σεζόν που ξεκινάει.
Ο αγώνας:
Με Μπαζίνα, Φόστερ, Όσμαν, Μουρ, Αλεξάντερ ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, με τον Τούρκο να είναι «ζεστός» από τα 6.75 με 2/2, τον Φόστερ να μην τον μιμείται και τον Μουρ να κάνει δύο εύκολα λάθη (5-8). Ο Όσμαν ήταν ασταμάτητος, βάζοντας το τρίτο του τρίποντο, ενώ ο Χουγκάζ που ήρθε από τον πάγκο, ευστόχησε και αυτός, για το 12-17. Οι φιλοξενούμενοι σε εκείνο το σημείο, είχε με τον Ομορούγι, είτε με τον Χουγκάζ, είτε κυρίως με τον Χάτζινς, είχαν τις λύσεις στην επίθεση, για το 19-26, στο τέλος του πρώτου δεκάλεπτου.
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση από μακριά, με Μήτρου-Λονγκ, Όσμαν και Χουγκάζ, ενώ ο Μπαζίνας δημιούργησε ωραία, για το 27-37 του Αλεξάντερ. Ο Τούρκος συνέχιζε να μην έχει αντίπαλο, η Νάπολι πάντως από τα μέσα του 2ου δεκάλεπτου, έβρισκε ευκολότερα διαδρόμους προς το καλάθι του ΠΑΟΚ, αλλά και τα σουτ που της αρέσουν (44-47). Ο Όσμαν ευστόχησε στο 5ο τρίποντο στο πρώτο ημίχρονο (!), στέλνοντας τις δύο ομάδες στην ανάπαυλα, με το σκορ στο 44-50.
Με Όσμαν, Φόστερ και Μπαζίνα να δίνουν επιθετικές λύσεις, ο ΠΑΟΚ πήγε στο 51-57, στα ξεκινήματα του δεύτερου μέρους, με τη Νάπολι να προσπαθεί να μειώσει περαιτέρω, αλλά ο Χάτζινς με step-back τρίποντο και ο Όσμαν στο τρανζίσιον και με βολή, έστειλε τη διαφορά ξανά στο +10 (53-63). Με φουλ εναλλακτική πεντάδα, οι Θεσσαλονικείς αύξησαν κι άλλο την απόσταση τους με Μήτρου-Λονγκ και τρίποντο του Περσίδη (55-70), με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει στο +15 (57-72).
Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο τέταρτο δεκάλεπτο, μειώνοντας σε 65-74, με τον Μπαζίνα να έχει την απάντηση, με δύο ασίστ στον Αλεξάντερ και 2/2 βολές, για το 65-80. Ο Όσμαν τράβηξε... 31, ο Χουγκάζ έβαλε ένα ακόμα τρίποντο, με τη διαφορά να εκτοξεύεται στο +23 (66-89), ενώ ακολούθησε ο Μπαζίνας με βολές, φτάνοντας τους 12, ενώ είχε και 8 ασίστ, με το τελικό σκορ, να γράφει 74-100.
Δεκάλεπτα: 19-26, 44-50, 57-72, 74-100
Νάπολι (Γ. Ρέπεσα): Σπίσου 9 (3), Σέλιας 3, Ντάουτιν 7 (1), Φατζιάν 1, Πετρουτσέλι 11 (1), Γουάιτ 11 (2), Γιακιμόφσκι 3, Τοτέ 18, Ράμσεϊ 11 (2).
ΠΑΟΚ (Α. Τρινκιέρι): Φίλλιος 1, Μήτρου-Λονγκ 7, Όσμαν 31 (6), Αλεξάντερ 7, Χουγκάζ 13 (3), Ομορούγι 4, Χάτζινς 12 (2), Φόστερ 8 (1), Περσίδης 5 (1), Μουρ, Μπαζίνας 12, Κακλαμανάκης.
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