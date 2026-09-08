Η Μπόσνα Σαράγεβο που θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τον ΠΑΟΚ στο EuroCup προχώρησε σε μια ηχηρή κίνηση, κλείνοντας τον MVP του Παγκόσμιου U19 2019 στο Ηράκλειο, Ρέτζι Πέρι.

Σημαντική προσθήκη για την Μπόσνα Σαράγεβο, που είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο φετινό EuroCup! Ο σύλλογος της Βοσνίας απέκτησε τον MVP του Παγκόσμιου U19 2019 στο Ηράκλειο, Ρέτζι Πέρι.

Ο 26χρονος -πλέον- αθλητής υπήρξε μεγάλο πρότζεκτ για το μπάσκετ της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, όταν πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο το 2019 στην Κρήτη με συμπαίκτες στην «Αστερόεσσα» τους Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, Έβαν Μόμπλεϊ, Τζέιλεν Γκριν, μεταξύ άλλων. Σε εκείνη τη διοργάνωση αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης, μετρώντας 13.1 πόντους, 7.9 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 1.4 κλεψίματα.

Το 2020 ήταν στο Νο57 του Draft από τους Κλίπερς αλλά αμέσως πήγε στους Νετς. Μετά από 40 αγώνες στον «μαγικό κόσμο του NBA» η καριέρα του ακολούθησε φθίνουσα πορεία και τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Κίνας. Ωστόσο, πρόκειται για μια σημαίνουσα προσθήκη, για την αντίπαλο του Δικεφάλου του Βορρά.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, φόρεσε τη φανέλα των Μπεϊτζίν Ρόγιαλ Φάιτερς της CBA και κατέγραψε 14.1 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ.