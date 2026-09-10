Το «PAOK Sports Arena» αλλάζει (pics)

O ΠΑΟΚ μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από τις εργασίες που γίνονται στο γήπεδο του, προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ... τρέχει δύο πρότζεκτ τη δεδομένη χρονική στιγμή, με το ένα να έχει να κάνει με την ολοκλήρωση των εργασιών στο προπονητικό κέντρο προκειμένου να αποδοθεί άμεσα στην ομάδα και παράλληλα, εργασίες βελτίωσης γίνονται και στο γήπεδο.

Αυτές έχουν να κάνουν με τα νέα αποδυτήρια της ομάδας, με βελτιώσεις σε διάφορα σημεία εντός της σάλας, στους χώρους των γραφείων αλλά και στην πρόσοψη του γηπέδου.

Όλα αναμένεται να είναι έτοιμα στις 30/9 που είναι προγραμματισμένο το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη νέα σεζόν, κόντρα στη Μανρέσα για το Eurocup, με τον ΠΑΟΚ να μοιράζεται μερικές ενδεικτικές φωτογραφίες μέσω social media.