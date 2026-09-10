Μια προετοιμασία... μετ’ εμποδίων για τον Τρινκιέρι

Οι διεθνείς, οι τραυματισμοί και οι συνεχείς απουσίες από την έναρξη της προετοιμασίας, φέρνουν έναν «πονοκέφαλο» στον Ιταλό τεχνικό.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ φτάνει στο σημείο των πιο δυνατών φιλικών, λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, με την Αρμάνι Μιλάνο να ακολουθεί το προσεχές Σάββατο (12/9) και τον Αντρέα Τρινκιέρι, να συνεχίζει να έχει να διαχειριστεί διάφορες απουσίες, μετά το νέο πρόβλημα που προέκυψε με τον ΡαϊΚουάν Γκρέι.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου δύο εβδομάδες, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ, λόγω ενός τραυματισμού ψηλά στην ποδοκνημική και έρχεται να προστεθεί δίπλα στην απουσία του Μπριν Ταϊρί, ο οποίος δεν ταξίδεψε καν με την αποστολή στην Ιταλία, μετά τη ρήξη μηνίσκου που υπέστη στο φιλικό με τους Βίκος Falcons (1/9) στο Μέτσοβο, με το δικό του διάστημα απουσίας, να υπολογίζεται περίπου στον ένα μήνα.

Δύο σημαντικοί ξένοι στο ροτέισον έχουν βγει «off» για τον Τρινκιέρι, ο οποίος φυσικά στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, είχε εκτός τους διεθνείς. Νικ Καλάθης, Τσέντι Όσμαν και Νάσος Μπαζίνας είχαν υποχρεώσεις με εθνικές ομάδες, με τους δύο πρώτους, να μπαίνουν στο πρόγραμμα μετά το τέλος των αγώνων των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τον τρίτο, να ξεκινάει προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ, μετά από λίγες μέρες όμως, να ενσωματώνεται σε αυτήν της Εθνικής.

Κάτι ανάλογο έγινε και με τον Νίκο Περσίδη, ο οποίος όμως ήταν εκτός πλάνων του ομοσπονδιακού τεχνικού, Βασίλη Σπανούλη, για τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία και επέστρεψε νωρίτερα στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ.

Ο Τρινκιέρι μαζί με τους συνεργάτες του, προσπαθούν καθημερινά σε μια νέα ομάδα, να βάλουν διάφορες ρουτίνες εντός κι εκτός των τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών, ωστόσο η προετοιμασία διεξάγεται με διάφορα... εμπόδια, λόγω των απουσιών που προκύπτουν από την έναρξη της. Από την άλλη, το ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Ιταλός τεχνικός, του δίνει πολλές και διαφορετικές επιλογές, προκειμένου να καλυφθεί όποιο κενό προκύπτει, με την περίοδο της προετοιμασίας βέβαια, να έχει τη δική της σημασίας στη διαδικασία του χτισίματος μιας νέας ομάδας.

