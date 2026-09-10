Ο Νικ Καλάθης σε χρέη... γυμναστή έδωσε τον προπονητικό παλμό στους συμπαίκτες του σε video που δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός του ΠΑΟΚ στο Instagram.

Ο Καλάθης έγινε... γυμναστής και καθοδήγησε την προπόνηση των συμπαικτών του στον ΠΑΟΚ! Ο Δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται στην Ιταλία για την πιο κρίσιμη καμπή της προετοιμασίας του, πριν ξεκινήσουν τα... βάσανα.

Οι ασπρόμαυροι του Αντρέα Τρινκιέρι θα κοντραριστούν με την Αρμάνι Μιλάνο το Σάββατο (12/09) με τον έμπειρο τεχνικό να καλείται να διαχειριστεί αρκετές απουσίες παικτών του. Στο πλαίσιο της αποφόρτισης, οι αθλητές των Θεσσαλονικέων βρήκαν την ευκαιρία να «χαλαρώσουν» σε αρκετά ευχάριστο κλίμα, με τον Νικ Καλάθη να... παριστάνει τον γυμναστή και τους συμπαίκτες του να... ακολουθούν τις οδηγίες του Έλληνα διεθνή γκαρντ, σε video που δημοσίευσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

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