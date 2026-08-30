Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, η Μονακό κινδυνεύει και εκτός EuroCup με την Μπόσνα από το Σαράγεβο να είναι υποψήφια για να την αντικαταστήσει.

Βαρέλι δίχως... πάτο η Μονακό! Μετά τον αποκλεισμό της από τις επαγγελματικές κατηγορίες της Γαλλίας, σύμφωνα με σερβική πηγή ο σύλλογος του Πριγκιπάτου είναι κοντά από το να μείνει και εκτός EuroCup με την Μπόσνα από το Σαράγεβο να είναι υποψήφια για να πάρει τη θέση των Μονεγάσκων.

Πιο συγκεκριμένα, η MeridianSport αναφέρει πως η ομάδα που το 2025 αγωνίστηκε στον τελικό της EuroLeague κινδυνεύει να μείνει και εκτός Ευρώπης με την Μπόσνα η οποία -προς το παρόν- θα αγωνιστεί στο Basketball Champions League της ερχόμενης σεζόν να είναι βασική υποψήφια για να πάρει τη θέση της. Η Μονακό εντός των γαλλικών συνόρων θα αγωνιστεί στη Nationale 1, που είναι η τρίτη κατηγορία της χώρας.

Ο σύλλογος που μέχρι πέρυσι είχε μια πλειάδα αστέρων στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ οδεύει -όπως όλα δείχνουν- προς τη διάλυση, αφού η Γαλλική Ομοσπονδία Μπάσκετ (FFBB) απέρριψε μια επείγουσα αναθεώρηση της κατάστασης.