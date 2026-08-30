Ο επικεφαλής του προπονητικού επιτελείου της Μονακό Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι πήρε θέση για την απόφαση του αποκλεισμού των μονεγάσκων από τις επαγγελματικές κατηγορίες.

Αρνούνται να το αποδεχθούν στη Μονακό πως η ομάδα που βρέθηκε τα τελευταία χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο της Euroleague με δυο συμμετοχές σε Final Four και τίτλους στις εγχώριες διοργανώσεις στη Γαλλία αποκλείονται απ' όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες! Μια απόφαση σοκ που προκάλεσε ήδη έντονες αντιδράσεις μέσα στο κλαμπ.

Ο επικεφαλής του προπονητικού επιτελείου της ομάδας Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι δεν έκρυψε τη βαθιά απογοήτευση του για την έκβαση της υπόθεσης, επισημαίνοντας πως η Γαλλική Ομοσπονδία ήταν άδικη μαζί τους, ενώ πλέον κινδυνεύουν να χάσουν και τη θέση τους στο Eurocup.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι. Δεν είναι μόνο ο σύλλογος που δεν άξιζε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά πάνω απ' όλα όλοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτό. Φυσικά και πονάει και δεν αποδεχόμαστε αυτή την απόφαση. Αλλά η ιστορία δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτή η σεζόν ήταν πραγματικά αξέχαστη, όχι μόνο λόγω των νικών, αλλά και λόγω του ομαδικού πνεύματος, της υποστήριξης και όλων των αναμνήσεων για τις οποίες τόσοι πολλοί άνθρωποι έκαναν τεράστιες θυσίες. Ξεκινώντας από τους παίκτες, γιατί αυτοί είναι, άλλωστε, ο κύριος λόγος για τον οποίο υπάρχουν οι σύλλογοι και χάρη στους οποίους επιτυγχάνονται αποτελέσματα» υποστήριξε ο Γεωργιανός τεχνικός.

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό να σκεφτόμαστε ότι οι πρωταθλητές της Γαλλίας δεν θα έχουν την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον τίτλο τους. Ο γενικός διευθυντής Ολέξι Γεφίμοφ, το Πριγκιπάτο και όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτόν τον σύλλογο έχουν κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τους για να συνεχίσουν την επιτυχία που έχει χτιστεί τα τελευταία 14 χρόνια, η οποία ξεκίνησε στην τέταρτη κατηγορία» κατέληξε ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν ωστόσο για την ομάδα του πριγκιπάτου, προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση απέτυχαν και το ποτάμι πλέον δεν γυρίζει πίσω...



