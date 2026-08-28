Η Μονακό εξέδωσε ανακοίνωση και ζητά να επανεξεταστεί το αίτημά της για συμμετοχή στο γαλλικό πρωτάθλημα, μιας και τα οικονομικά δεδομένα στον σύλλογο έχουν αλλάξει.

Τη δική της «μάχη» συνεχίζει να δίνει η Μονακό, προκειμένου να ορθοποδήσει. Η ομάδα του Πριγκιπάτου που αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα και θα συμμετάσχει πλέον στο EuroCup, δεν έχει πάρει έγκριση για να παίξει στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η Μονακό εξέδωσε ανακοίνωση την Παρασκευή (28/08), στην οποία αναφέρει ότι ζητάει από τη γαλλική ομοσπονδία, να εξεταστεί ξανά το αίτημά της για συμμετοχή στο πρωτάθλημα, μιας και έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της Μονακό

«Η AS Monaco Basket-Ball προσέφυγε επίσημα σήμερα στο Ομοσπονδιακό Γραφείο της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FFBB), ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 925 των κανονισμών της FFBB και την επείγουσα επανεξέταση από το Εφετείο της υπόθεσης του συλλόγου, με στόχο τη συμμετοχή του στη Betclic ELITE τη σεζόν 2026-2027.

Η AS Monaco καταθέτει το συγκεκριμένο αίτημα με απόλυτο σεβασμό προς τους θεσμούς του γαλλικού μπάσκετ, την αποστολή τους να διασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα των επαγγελματικών συλλόγων, αλλά και τη θεμελιώδη αρχή σύμφωνα με την οποία όλες οι ομάδες πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και στις ίδιες απαιτήσεις. Παράλληλα, όμως, το κάνει με βαθιά πεποίθηση ότι τα δεδομένα έχουν πλέον αλλάξει.

Ο λόγος είναι απλός: η AS Monaco που παρουσιάζεται σήμερα ενώπιον των αρμόδιων οργάνων του γαλλικού μπάσκετ δεν είναι, σε οικονομικό επίπεδο, η ίδια ομάδα της οποίας η κατάσταση εξετάστηκε στις 31 Ιουλίου. Και όταν οι συνθήκες μεταβάλλονται τόσο ουσιαστικά, οι ίδιοι οι κανονισμοί προβλέπουν τη δυνατότητα νέας εξέτασης. Η οικονομική κατάσταση του συλλόγου έχει αλλάξει σημαντικά. Η απόφαση της 31ης Ιουλίου βασίστηκε κυρίως στις αβεβαιότητες που υπήρχαν τότε σχετικά με την οικονομική κατάσταση του συλλόγου και την ικανότητά του να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026-2027.

Η AS Monaco δηλώνει ότι κατανοεί και σέβεται απόλυτα αυτές τις ανησυχίες. Ωστόσο, έκτοτε έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες πλέον τεκμηριώνονται από συγκεκριμένα και επαληθεύσιμα έγγραφα. Ο σύλλογος έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την τακτοποίηση των ιστορικών οφειλών του προς προμηθευτές και τρίτους. Παράλληλα, έχουν υπογραφεί συμφωνίες για τη διαγραφή σημαντικού ύψους απαιτήσεων από μετόχους, ενώ μια νέα επενδυτική συμφωνία προβλέπει σημαντική χρηματοδότηση του συλλόγου για τη σεζόν 2026-2027.

Ο νέος επενδυτής έχει δεσμευτεί να διαθέσει 10 εκατομμύρια ευρώ για τη χρήση 2026-2027. Ακριβώς για να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη τέτοιες νέες συνθήκες υπάρχει το άρθρο 925. Σύμφωνα με αυτό, όταν σημαντικά στοιχεία δεν έχουν ληφθεί υπόψη ή όταν έχουν προκύψει νέα δεδομένα μετά τη λήψη μιας απόφασης, το Ομοσπονδιακό Γραφείο μπορεί να ζητήσει από το Εφετείο την επανεξέταση της υπόθεσης.

«Δεν ζητάμε να αλλάξουν οι κανόνες για την AS Monaco. Ζητάμε απλώς να εφαρμοστούν στην AS Monaco όπως αυτή παρουσιάζεται σήμερα».

«Το Μονακό είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν σύλλογο μπάσκετ»

Πέρα από την καθαρά οικονομική κατάσταση του συλλόγου, η AS Monaco υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση έχει και ευρύτερη διάσταση.

Κατά την τελευταία δεκαετία, το Μονακό έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικούς πρωταγωνιστές της σύγχρονης ιστορίας του γαλλικού μπάσκετ. Το όνομα του Μονακό έχει αποκτήσει εξαιρετική διεθνή αναγνωρισιμότητα, παραπέμποντας στον αθλητισμό, την αριστεία, τη φιλοδοξία και την υπέρβαση.

Όταν το όνομα της Μονακό συνδέεται με το γαλλικό μπάσκετ σε πόλεις όπως το Παρίσι, η Μαδρίτη, η Κωνσταντινούπολη, η Αθήνα, το Μιλάνο ή το Βελιγράδι, δεν εκπροσωπεί μόνο τον ίδιο τον σύλλογο, αλλά και το γαλλικό πρωτάθλημα και ολόκληρο το οικοσύστημα του γαλλικού μπάσκετ.

Η AS Monaco τονίζει ότι ουδέποτε θεώρησε τον εαυτό της έξω από το γαλλικό μπάσκετ.

«Οι επιτυχίες μας είναι και επιτυχίες του γαλλικού μπάσκετ»

Η ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου, οι μεγάλες αθλητικές αντιπαλότητες που έχει δημιουργήσει στη Γαλλία, οι παίκτες που αναδείχθηκαν ή αγωνίστηκαν στο γαλλικό πρωτάθλημα, οι αντίπαλοι σύλλογοι, οι συνεργάτες, οι τηλεοπτικοί πάροχοι και οι φίλαθλοι αποτελούν, σύμφωνα με τη Μονακό, μέρος της ίδιας ιστορίας και του ίδιου οικοσυστήματος.

Η σεζόν 2025-2026 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η AS Monaco ολοκλήρωσε τη χρονιά ως Πρωταθλήτρια Γαλλίας, ενώ κατέκτησε επίσης το Κύπελλο Γαλλίας, το Leaders Cup και το Super Cup, φτάνοντας παράλληλα μέχρι τα προημιτελικά της EuroLeague.

Ωστόσο, ο σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι το αίτημά του δεν βασίζεται στις αθλητικές του επιτυχίες. Τα αγωνιστικά αποτελέσματα, όπως σημειώνει, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την οικονομική ευθύνη και δεν ζητά κάτι τέτοιο.

Αποτελούν, όμως, έναν τρόπο να αποτυπωθεί τι έχει δημιουργηθεί γύρω από την AS Monaco όλα αυτά τα χρόνια και τι διακυβεύεται σήμερα: χρόνια αθλητικής ανάπτυξης, θέσεις εργασίας, επενδύσεις, συνεργασίες, φίλαθλοι, παιδιά που γνωρίζουν το μπάσκετ και μια διεθνής προβολή που συμβάλλει στην ανάδειξη του γαλλικού μπάσκετ στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Πίσω από κάθε θεσμική απόφαση υπάρχουν άνθρωποι»

Η AS Monaco αναφέρεται και στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την υπόθεση.

Παίκτες και προπονητές που προετοιμάζουν μια νέα σεζόν. Εργαζόμενοι που έχουν αφιερώσει χρόνια της επαγγελματικής τους ζωής στον σύλλογο. Συνεργάτες που πίστεψαν στο συγκεκριμένο εγχείρημα και συνεχίζουν να το στηρίζουν. Οικογένειες στο Μονακό αλλά και σε ολόκληρη τη Γαλλία που παρακολουθούν τους αγώνες.

Και, φυσικά, οι αμέτρητοι φίλαθλοι στη Γαλλία και πέρα από τα σύνορά της, οι οποίοι έχουν ζήσει και μοιραστεί την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας, από τις χαμηλότερες κατηγορίες του γαλλικού μπάσκετ μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τις αναμετρήσεις με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

«Για αυτούς, η AS Monaco δεν είναι απλώς ένας οικονομικός ισολογισμός».

Ο σύλλογος αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι το συναίσθημα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει τις απαιτήσεις του οικονομικού ελέγχου. Γι' αυτό, όπως τονίζει, το αίτημά του βασίζεται κυρίως σε επίσημες πράξεις, δεσμεύσεις και επαληθεύσιμα οικονομικά στοιχεία.

«Ζητάμε απλώς να κριθούμε με βάση την πραγματικότητα του σήμερα. Δεν προσπαθούμε να ξαναγράψουμε την ιστορία των τελευταίων μηνών».

Αναγνωρίζει τα λάθη και ζητά μια νέα ευκαιρία

Η AS Monaco αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σύλλογος, καθώς και ότι έγιναν λάθη και ότι σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας τα αρμόδια όργανα δεν είχαν στη διάθεσή τους όλες τις εγγυήσεις που δικαιολογημένα ανέμεναν.

«Αναλαμβάνουμε την ευθύνη», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας πως η ανάληψη ευθυνών σημαίνει επίσης την ικανότητα να διορθώνονται τα προβλήματα.

Αυτό, σύμφωνα με τον σύλλογο, σημαίνει να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις, να γίνει η απαραίτητη αναδιάρθρωση, να εξασφαλιστούν νέοι πόροι και να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που θα μπορεί να ανταποκριθεί μακροπρόθεσμα στις απαιτήσεις του επαγγελματικού γαλλικού μπάσκετ.

Η AS Monaco υποστηρίζει ότι αυτό ακριβώς είναι το έργο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Η επίσημη προσφυγή που κατέθεσε ο σύλλογος αναφέρει ότι τα νέα έγγραφα απαντούν άμεσα στις βασικές επιφυλάξεις που είχε εκφράσει το Εφετείο στις 31 Ιουλίου: τη διευθέτηση των ιστορικών οφειλών, τις υπογεγραμμένες συμφωνίες με τους πιστωτές, τη νέα επενδυτική συμφωνία, τις υποχρεώσεις προς τη EuroLeague και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τη σεζόν 2026-2027.

«Δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση»

«Γι' αυτό το μήνυμα που απευθύνουμε σήμερα στο Ομοσπονδιακό Γραφείο είναι απλό, σεβαστικό και ειλικρινές:

Σας ζητάμε να εξετάσετε ξανά την υπόθεσή μας.

Όχι επειδή είμαστε η AS Monaco.

Όχι επειδή είμαστε πρωταθλητές Γαλλίας.

Όχι λόγω της ιστορίας, της αναγνωρισιμότητας ή των ευρωπαϊκών μας φιλοδοξιών.

Αλλά επειδή τα δεδομένα έχουν αλλάξει.»

Η Μονακό υπογραμμίζει ότι η προστασία του συλλόγου και η προάσπιση του συλλογικού συμφέροντος δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους.

Ο σύλλογος δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται πλήρως πως οι ευθύνες της FFBB και της LNB ξεπερνούν κατά πολύ τα συμφέροντα μιας μόνο ομάδας. Η ακεραιότητα των διοργανώσεων, η ίση μεταχείριση των συλλόγων και η οικονομική πειθαρχία πρέπει να διαφυλάσσονται.

«Η AS Monaco συμμερίζεται πλήρως αυτούς τους στόχους».

Ωστόσο, όπως σημειώνει, η ισότητα δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοείται μια κατάσταση που έχει μεταβληθεί ουσιαστικά, όταν οι ίδιοι οι κανονισμοί προβλέπουν ρητά έναν μηχανισμό επανεξέτασής της.

Το άρθρο 925 παρέχει στο Ομοσπονδιακό Γραφείο τη δυνατότητα να ζητήσει νέα εξέταση όταν έχουν προκύψει νέα στοιχεία μετά την αρχική απόφαση.

Αυτό ακριβώς ζητά και ο σύλλογος: όχι προνομιακή μεταχείριση, αλλά το δικαίωμα να εξεταστεί αντικειμενικά η σημερινή του κατάσταση, με βάση τις ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν για όλους.

Εφόσον κριθεί απαραίτητη η λήψη πρόσθετων μέτρων ελέγχου, η AS Monaco δηλώνει διατεθειμένη η συμμετοχή της να συνοδευτεί από κατάλληλους μηχανισμούς οικονομικής παρακολούθησης ή οποιονδήποτε άλλο όρο θεωρήσουν χρήσιμο τα αρμόδια όργανα.

«Μια ιστορία που θέλουμε να συνεχίσουμε να γράφουμε μαζί»

Η AS Monaco θέλει να συνεχίσει να αποτελεί μέρος της οικογένειας του γαλλικού μπάσκετ.

Θέλει το «Gaston Médecin» να συνεχίσει να φιλοξενεί τους μεγάλους συλλόγους της Γαλλίας.

Θέλει οι παίκτες της να συνεχίσουν να παλεύουν για την κατάκτηση του γαλλικού πρωταθλήματος.

Θέλει τα παιδιά του Μονακό και ολόκληρης της περιοχής να συνεχίσουν να γνωρίζουν και να αγαπούν το μπάσκετ μέσα από αυτή την ομάδα.

Και θέλει το γαλλικό μπάσκετ να συνεχίσει να εκπροσωπείται και να αποκτά προβολή στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Θέλουμε το όνομα του Μονακό, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του γαλλικού αθλητισμού στη διεθνή σκηνή, να συνεχίσει να προσελκύει στο πρωτάθλημά μας βλέμματα, συνεργάτες, κοινό και νέες φιλοδοξίες».

Η AS Monaco τονίζει ότι εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη προσπάθεια ξεπερνά τα σύνορα του Πριγκιπάτου. Παρακολουθείται από φιλάθλους στη Γαλλία, την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο και συμβάλλει, στον βαθμό που της αναλογεί, στη διεθνή προβολή του γαλλικού μπάσκετ και στην προσέλκυση ολοένα και μεγαλύτερου κοινού.

«Δεν ζητάμε από κανέναν να ξεχάσει τις δυσκολίες του παρελθόντος. Ζητάμε την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι πήραμε τα μαθήματά μας, ότι δράσαμε και ότι διορθώσαμε όσα έπρεπε να διορθωθούν».

Σήμερα, επιθυμία του συλλόγου είναι να συνεχίσει αυτή την ιστορία μαζί με το γαλλικό μπάσκετ και όχι έξω από αυτό.

Η AS Monaco Basket-Ball ζητά, επομένως, με σεβασμό από το Ομοσπονδιακό Γραφείο της FFBB να κάνει χρήση της δυνατότητας που του παρέχει το άρθρο 925 και να προσφύγει επειγόντως στο Εφετείο, ώστε η κατάσταση του συλλόγου να επανεξεταστεί υπό το φως των νέων οικονομικών στοιχείων και των εγγράφων που είναι πλέον διαθέσιμα.

Μετά την επανεξέταση και με την επιφύλαξη οποιασδήποτε εγγύησης ή μέτρου ελέγχου κριθεί απαραίτητο από τα αρμόδια όργανα, ο σύλλογος ζητά επίσημα τη συμμετοχή του στη Betclic ELITE για τη σεζόν 2026-2027.

Για τους παίκτες μας. Για τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας. Για τους φιλάθλους μας. Για το Μονακό. Και για αυτή τη μεγάλη οικογένεια του γαλλικού μπάσκετ, της οποίας είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος».