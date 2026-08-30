Η Γαλλική Ομοσπονδία Μπάσκετ απέρριψε την επείγουσα αναθεώρηση της κατάστασης της Μονακό. Η πρωταθλήτρια Γαλλίας αποκλείστηκε από τις επαγγελματικές διοργανώσεις.

Η Γαλλική Ομοσπονδία Μπάσκετ (FFBB) απέρριψε μια επείγουσα αναθεώρηση της κατάστασης της Moνακό. Κατά συνέπεια, η νυν κάτοχος του τίτλου στη Γαλλία αποκλείστηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες, κάτι που τον τοποθετεί στην τρίτη κατηγορία (Nationale 1) στην καλύτερη περίπτωση για την επερχόμενη σεζόν.

Παρόλο που υπήρχαν σημάδια σταθεροποίησης των οικονομικών και πιθανή άφιξη νέων χορηγών που θα προσφέρουν στην ομάδα μια ουσιαστική οικονομική σωτηρία, η ανάκαμψη έφτασε πολύ αργά.

Η Μονακό σε ανακοίνωση της, τα προηγούμενα 24ώρα, είχε ζητήσει να επανεξεταστεί το αίτημά της για συμμετοχή στο γαλλικό πρωτάθλημα. Όμως πλέον η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη.

Την Τρίτη 25 Αυγούστου, οι Μονεγάσκοι είχαν υπερασπιστεί την παραμονή τους στο γαλλικό πρωτάθλημα ενώπιον της Γαλλικής Εθνικής Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής (CNOSF), παρουσιάζοντας ένα πλάνο αισθητά διαφοροποιημένο από εκείνο που διακινούνταν μόλις λίγες ώρες νωρίτερα. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.