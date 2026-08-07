Μοκόκα: «Θα δώσω τα πάντα για τον Άρη»

Ο Άνταμ Μοκόκα είναι και επίσημα παίκτης του Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για την έναρξη αυτού του νέου κεφαλαίου στην καριέρα του.

Ο Άνταμ Μοκόκα είναι ο νέος παίκτης του Άρη, έρχεται στη Θεσσαλονίκη ως ο περσινός MVP των τελικών του EuroCup και μοιράστηκε τις πρώτες του σκέψεις για το μέλλον του με την κίτρινη φανέλα.

Αναλυτικά

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος του Άρη. Ανυπομονώ να έρθω στη Θεσσαλονίκη και να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και τους φιλάθλους της ομάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαι ενθουσιασμένος και πραγματικά ανυπομονώ για τη σεζόν που έρχεται. Θέλουμε να χτίσουμε κάτι μεγάλο μαζί με τη διοίκηση και τους ανθρώπους της ομάδας, οι οποίοι έχουν δείξει ότι έχουν υψηλές φιλοδοξίες και μεγάλους στόχους τόσο για τον Άρη όσο και για ολόκληρη την πόλη».

Ο 28χρονος έχει ήδη αντιμετωπίσει τον Άρη σε δύο διαδοχικές σεζόν (2023-25), όταν αγωνιζόταν στην Κλουζ, έχοντας πάρει μία πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα του Nick Galis Hall: «Οι φίλαθλοι πάντα δίνουν τεράστια ώθηση στην ομάδα και βάζουν όλη τους την καρδιά, την ψυχή και την ενέργειά τους για να στηρίξουν τους παίκτες. Ανυπομονώ να νιώσω αυτή την ενέργεια και να ζήσω αυτή την ατμόσφαιρα, αυτή τη φορά ως γηπεδούχος».

Τι μπορούν να περιμένουν οι φίλοι του Άρη από τον Μοκόκα μέσα στο παρκέ; «Οι φίλαθλοι μπορούν να περιμένουν από εμένα να έχω επιρροή και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Η ενέργεια που φέρνω στο παρκέ θα είναι αδιαπραγμάτευτη».

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει στους φίλους του Άρη; «Γεια σας, είμαι ο Άνταμ Μοκόκα. Ετοιμαστείτε για τη νέα σεζόν, γιατί θα χρειαστούμε τον καθένα από εσάς καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ώστε να μας ωθείτε στην προσπάθειά μας να πετύχουμε τους στόχους μας. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους και θα δώσω τα πάντα για τον Άρη».