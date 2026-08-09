Γνωστό έγινε το πρόγραμμα προετοιμασίας του Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να δίνουν συνολικά εφτά φιλικά.

Ο Άρης έχοντας πλέον τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του, έχει προχωρήσει σε εξαιρετικές μεταγραφικές κινήσεις. Οι Θεσσαλονικείς έχουν υψηλούς στόχους, τόσο εντός συνόρων, όσο και στο EuroCup.

Η «κίτρινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας, αλλά και τα φιλικά που θα δώσει.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει το πρόγραμμα προετοιμασίας εν όψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Τη Δευτέρα 17/08 και την Τρίτη 18/08 οι παίκτες θα υποβληθούν στις καθιερωμένες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Την Τρίτη θα… πατήσουν το παρκέ του «Nick Galis Hall» και από την Τετάρτη 19/08 θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις υψηλού ρυθμού.

Στις 31/08 και 06/09 ο ΑΡΗΣ θα αντιμετωπίσει στο «Nick Galis Hall» τον Ηρακλή και τους Vikos Falkons αντίστοιχα, σε προπονητικούς αγώνες οι οποίοι θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

Από τις 11/09 έως τις 13/09, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα πάρει μέρος στο πολύ δυνατό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», στο κλειστό «Τάσος Παπαδόπουλος» της Λευκωσίας, αντιμετωπίζοντας τη Maccabi Tel Aviv (11/09, 18:00) και τη Ερυθρό Αστέρα (13/09, 15:45).

Στις 18/09 ο ΑΡΗΣ θα αγωνιστεί στο Βελιγράδι, και πάλι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Ο κύκλος των φιλικών αγώνων θα κλείσει στις 20/09 και 22/09, όταν στο πλαίσιο του τουρνουά «Μαυροσκούφεια», η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή (20/09) και την Bahcesehir (22/09). Αμφότεροι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Ιβανώφειο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΗ

31/08/26: ΑΡΗΣ – Ηρακλής («Nick Galis Hall», κεκλεισμένων των θυρών)

06/09/26: ΑΡΗΣ – Vikos Falkons BC («Nick Galis Hall», κεκλεισμένων των θυρών)

11/09/26: ΑΡΗΣ – Maccabi Tel Aviv (τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», Κύπρος)

13/09/26: ΑΡΗΣ – Crvena Zvezda (τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», Κύπρος)

18/09/26: Crvena Zvezda – ΑΡΗΣ (Βελιγράδι)

20/09/26: Ηρακλής – ΑΡΗΣ (τουρνουά «Μαυροσκούφεια», Ιβανώφειο)

22/09/26: Bahcesehir – ΑΡΗΣ (τουρνουά «Μαυροσκούφεια», Ιβανώφειο)