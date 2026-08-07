Από τις φτωχογειτονιές του Παρισιού και τα πέντε λεπτά απόλυτης τρέλας στο NBA μέχρι την ευρωπαϊκή εκτόξευση ως MVP του EuroCup, ο Αντάμ Μοκόκα δεν διάλεξε ποτέ τον εύκολο δρόμο. Το Gazzetta σκιαγραφεί το προφίλ του 28χρονου γκαρντ του Άρη.

Η ιστορία του νέου παίκτη του Άρη, Άνταμ Μοκόκα, ξεκινά πολύ νωρίτερα από τη λάμψη τον έκανε MVP των τελικών του EuroCup πριν από λίγους μήνες. Συγκεκριμένα, αρχίζει στα προάστια του Παρισιού, ως μέλος μιας οικογένειας που είχε ήδη δώσει τη δική της μάχη για μια καλύτερη ζωή.

Οι γονείς του εγκατέλειψαν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αναζητώντας μια νέα αρχή στη Γαλλία. Στη καρδιά των προαστίων του Παρισιού, στο Cergy-Pontoise, η καθημερινότητα για τις οικογένειες των μεταναστών από τη Δημοκρατία του Κονγκό δεν είναι και η ευκολότερη. Εκεί γεννήθηκε ο μικρός Άνταμ με μια μπάλα στα πόδια, εκεί που το ποδόσφαιρο αποτελούσε τρόπο ζωής. Οι πρώτες του παιδικές αναμνήσεις είναι γεμάτες από ποδόσφαιρο, όπως συμβαίνει σχεδόν με κάθε παιδί της γαλλικής πρωτεύουσας.

Όμως η «πορτοκαλί θεά» ήταν εκείνη που έμελλε να κλέψει την καρδιά του. Δεν ήταν από εκείνα τα παιδιά που από τα πέντε τους χρόνια δήλωναν πως θα γίνουν μπασκετμπολίστες. Αντίθετα, το μπάσκετ μπήκε στη ζωή του σχετικά αργά, όταν ήταν περίπου έντεκα ετών. Ενώ οι φίλοι του συνέχιζαν να τρέχουν στα γήπεδα ποδοσφαίρου, εκείνος άρχισε σιγά σιγά να κάνει τα πρώτα του σουτ με την μπάλα του μπάσκετ ανακαλύπτοντας πώς αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος έκφρασης για εκείνον.

Η πρώτη μεγάλη απόφαση ήρθε πριν καν ενηλικιωθεί

Αντίθετα με τη συνηθισμένη ρουτίνα και τα «θέλω» ενός μέσου 14χρονου, ο Μοκόκα πήρε μία πολύ τολμηρή απόφαση που του άλλαξε τη ζωή. Άφησε την οικογένειά του και το σπίτι του αι μετακόμισε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, στη βόρεια Γαλλία, για να ενταχθεί στις ακαδημίες της Γκραβελίν. Ήταν η πρώτη φορά που έπρεπε να μάθει να ζει μόνος, να οργανώνει την καθημερινότητά του και πάνω απ' όλα να κυνηγήσει ένα όνειρο χωρίς την ασφάλεια του οικογενειακού σπιτιού.

Αυτή η απόφαση ήταν εξαιρετικά δύσκολη και για τη μητέρα του, Ροζέτ, που δεν ήθελε να δει τον γιο της να αφήνει το οικογενειακό περιβάλλον σε τόσο τρυφερή ηλικία. Όπως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, η μητέρα του διαφωνούσε με αυτή την επιλογή, ωστόσο δεν μπορούσε να αγνοήσει το πείσμα του παιδιού της. «Δεν συμφωνούσε ιδιαίτερα, αλλά με άφησε να φύγω γιατί ήξερε ότι ήταν ο στόχος μου», έχει πει χαρακτηριστικά.

Όπως είναι λογικό, η μετάβαση ήταν σκληρή, όμως το πραγματικό σημείο καμπής ήρθε στα 17 του. Τότε ήταν που βρέθηκε σε ένα τεράστιο δίλημμα. Να συνεχίσει την εκπαίδευσή του ή να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο μπάσκετ; Εκείνος πήρε την αμείλικτη απόφαση να σταματήσει το σχολείο για να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο παίρνοντας ένα ρίσκο που λίγοι έφηβοι θα τολμούσαν να πάρουν. Για εκείνον όμως δεν υπήρχε πραγματικό δίλημμα παρά μόνο το όνειρο που επιθυμούσε να κηνυγήσει.

Το ρίσκο δικαιώθηκε σχεδόν αμέσως. Ο Μοκόκα πανηγύρισε τίτλους με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας (U16 και U18), συνειδητοποιώντας πως μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια τους κορυφαίους της ηλικίας του παγκοσμίως. Παράλληλα, διαμόρφωσε από νωρίς την αγωνιστική του ταυτότητα. Στο άθλημα που συχνά θεοποιεί τους σκόρερ, εκείνος διάλεξε τη σκληρή, «βρώμικη» δουλειά στην άμυνα, μετατρέποντάς την σε προσωπική του σφραγίδα.

Όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, όλοι οι προπονητές του τού επαναλάμβαναν συνεχώς πως αν συνέχιζε να μαρκάρει με αυτή την ένταση, θα έβρισκε πάντα θέση στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτή η συμβουλή έγινε η φιλοσοφία της καριέρας του.

Το θαύμα των... 5 λεπτών στο Σικάγο και η υπόκλιση στη Ροζέτ

Μετά από μια γεμάτη τριετία στη Γκραβελίν και μια σεζόν στη Σερβία με τη φανέλα της Mega Basket, το αμερικανικό όνειρο χτύπησε την πόρτα του. Παρότι δεν επιλέχθηκε στο Draft του 2019, οι Σικάγο Μπουλς διέκριναν τα σπάνια σωματικά και αμυντικά του προσόντα, προσφέροντάς του two-way συμβόλαιο. Στο θρυλικό United Center, μάλιστα, γράφτηκε και η πιο συγκινητική σελίδα της προσωπικής του διαδρομής.

Σε μια αναμέτρηση απέναντι στους Πέλικανς, ο Μοκόκα πάτησε παρκέ για μόλις πέντε λεπτά στο φινάλε και προσέφερε μια παράσταση που μνημονεύεται ακόμα. Σημείωσε 15 πόντους μετρώντας 3/3 τρίποντα και 6/6 σουτ συνολικά, ξεσηκώνοντας το κοινό που φώναζε ρυθμικά «MVP». Όμως η πραγματική ουσία εκείνης της βραδιάς βρισκόταν στην εξέδρα. Εκεί καθόταν η μητέρα του, η Ροζέτ, στο πρώτο της ταξίδι στις ΗΠΑ για να δει τον γιο της να αγωνίζεται ζωντανά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Μετά από κάθε εύστοχο σουτ, ο Αντάμ γύριζε προς το μέρος της και την έδειχνε διακριτικά αφιερώνοντάς της τη δικαίωση των κόπων μιας ολόκληρης ζωής.

Στο Σικάγο, ο σταρ των Μπουλς, Ζακ ΛαΒίν, δήλωνε δημόσια για τον Μοκόκα πώς «έχει ένα από τα πιο όμορφα σουτ στον κόσμο. Η μηχανική του είναι τέλεια. Δουλεύει όσο λίγοι και πραγματικά χαίρομαι όταν τον βλέπω να ανταμείβεται». Οι συνεχείς μετακινήσεις ανάμεσα στους Μπουλς και στη G-League, τα ατελείωτα ταξίδια, οι προπονήσεις χωρίς καμία εγγύηση ότι θα έρθουν λεπτά συμμετοχής και η διαρκής ανάγκη να αποδεικνύει ξανά και ξανά την αξία του, έγιναν η καθημερινότητά του. Σίγουρα αυτή δεν ήταν η λαμπερή εκδοχή του ΝΒΑ που ονειρεύονται τα περισσότερα παιδιά, όμως, ακόμη κι εκεί δεν άλλαξε ποτέ αυτό που τον χαρακτήριζε από μικρό παιδί. Δεν παραπονέθηκε. Δεν ζήτησε ειδική μεταχείριση. Συνέχισε να δουλεύει και αυτό είναι που εκτίμησαν και αστέρες σαν τον ΛαΒίν σε εκείνον. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί πως ο ΛαΒίν ήταν από τους ανθρώπους που τον βοήθησαν περισσότερο να προσαρμοστεί στα αποδυτήρια των Μπουλς, να αισθανθεί μέλος της ομάδας και να πιστέψει ακόμη περισσότερο στον εαυτό του.

Όλα «έδειχναν» Ευρώπη και η... εκτόξευση

Η επιστροφή στη Γηραιά Ήπειρο δεν συνοδεύτηκε από τυμπανοκρουσίες. Πέρασε από τη Ναντέρ, δοκίμασε ξανά τις δυνάμεις του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τους Oklahoma City Blue, ολοκλήρωσε τη σεζόν στη Βενέτσια και συνέχισε να ψάχνει το μέρος όπου θα μπορούσε πραγματικά να ξεδιπλώσει το παιχνίδι του και το βρήκε στη Ρουμανία. Η Κλουζ δεν του πρόσφερε μόνο πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά και την ευκαιρία να αισθανθεί ξανά σημαντικός. Μέσα σε δύο χρόνια κατέκτησε ισάριθμα πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και βοήθησε την ομάδα να φτάσει δύο συνεχόμενες φορές μέχρι τα προημιτελικά του EuroCup.

Η εκτόξευση, ωστόσο, ήρθε τη σεζόν 2025-26 με τη φανέλα της γαλλικής Μπουργκ. Ο Μοκόκα πραγματοποίησε μια εκπληκτική χρονιά σε Γαλλία και Ευρώπη. Ήταν ο απόλυτος ηγέτης που οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του EuroCup, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του MVP των τελικών απέναντι στην Μπεσίκτας. Μάλιστα, ήταν εκείνος που στον δεύτερο και καθοριστικό τελικό σημείωσε το νικητήριο καλάθι, αποδεικνύοντας πως εκτός από αμυντικός πυλώνας της ομάδας διαθέτει και το «κρύο αίμα» που απαιτούν οι μεγάλοι τίτλοι.

Ο άνθρωπος πίσω από τον μπασκετμπολίστα που έρχεται στον Άρη

Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του περιγράφουν έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων. Δεν συνηθίζει να εκθέτει την προσωπική του ζωή, σπάνια μιλά δημόσια για την οικογένειά του και προτιμά να αφήνει το παιχνίδι του να μιλάει για εκείνον.

Ο Άρης δεν απέκτησε απλώς έναν MVP του EuroCup. Ούτε μόνο έναν αθλητή που πέρασε από το ΝΒΑ και κουβαλά εμπειρίες από τέσσερις διαφορετικές χώρες, αλλά απέκτησε έναν παίκτη που έχει μάθει να επιβιώνει μέσα από την προσπάθεια και τη δουλειά.

Από το παιδί που άφησε το σπίτι του στα 14, έγινε ένας από τους κορυφαίους two-way guards της Ευρώπης και MVP. Τώρα, το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του θα γραφτεί στο Αλεξάνδρειο, εκεί όπου ο Άρης ελπίζει πως ο άνθρωπος που πριν από λίγους μήνες σήκωσε το EuroCup θα αποτελέσει έναν από τους ηγέτες της νέας εποχής των «κίτρινων» με τον Βασίλη Σπανούλη να αναλαμβάνει να τον καθοδηγήσει όπως εκείνος ξέρει.