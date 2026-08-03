Ρόμα: Θέλει τον Σφαιρόπουλο, η ομάδα του Ντόντσιτς
Να κάνει δικό της τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, θέλει η Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Συγκεκριμένα ο σύλλογος που έχει ιδιοκτήτη τον Σλοβένο «σταρ», στοχεύει να δώσει τα «κλειδιά» της ομάδας στον Έλληνα τεχνικό, προκειμένου να την... οδηγήσει στις υποχρεώσεις της στο EuroCup, σύμφωνα με ιταλικά μέσα.
Μάλιστα η Ρόμα πέραν του Σφαιρόπουλου, είχε προσελκύσει και τον Ντουέιν Κέισι για τη θέση του προπονητή, ωστόσο ο Σφαιρόπουλος φαίνεται να είναι το φαβορί.
Θυμίζουμε η ιταλική ομάδα, βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τον ΠΑΟΚ στο EuroCup.
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