Παναιτωλικός: Η ιστορική ομαδική φωτογραφία με τον... Τίτορμο!

Αμέσως μετά τα αποκαλυπτήρια του Τίτορμου, δεκάδες φίλοι του Παναιτωλικού θέλησαν να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία. Το ίδιο φυσικά συνέβη και με σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα!

Μόλις ολοκληρώθηκε η λαμπρή εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων ήταν η ώρα για να... ανάψουν τα φλας! Δεκάδες φίλοι του Παναιτωλικού που έδωσαν το παρών στην εκδήλωση «πόζαραν» δίπλα στο άγαλμα για να θυμούνται την ιστορική στιγμή. Βέβαια το ίδιο συνέβη και με την οικογένεια του Παναιτωλικού. Πρόεδρος, μέλη του ΔΣ, παίκτες, προπονητές, παράγοντες βρέθηκαν δίπλα στον Τίτορμο για να... κλειδώσουν για πάντα τις εικόνες και τις στιγμές!