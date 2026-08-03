Ράφα Μιρ: Άρης - Στη Θεσσαλονίκη ο Ισπανός φορ
Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη βρίσκεται ο Ράφα Μιρ.
Ο Ισπανός φορ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και την Τρίτη θα περάσει από ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κιτρινόμαυρους και να ενισχύσει την επιθετική γραμμή.
Ο 29χρονος (18/6/97) επιθετικός, ο οποίος είχε έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τη Σεβίλλη, έλυσε τη συνεργασία του και πλέον έρχεται στην Ελλάδα για τον Άρη. Με τους Θεσσαλονικείς ο Ράφα Μιρ έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο δύο ετών.
Ο Ράφα Μιρ πήγε στη Σεβίλλη το καλοκαίρι του 2021 κι αφού κατέκτησε με την Ολυμπιακή ομάδα της πατρίδας του το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η ισπανική ομάδα τον πήρε από την αγγλική Γουλβς έναντι 16 εκατ. ευρώ, αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει θέση βασικού. Στη Σεβίλλη, πάντως, μέτρησε 105 ματς, 24 γκολ και 2 ασίστ. Έχει παίξει επίσης στις Βαλένθια Β', (61 ματς με 25 γκολ κι 6 ασίστ), Βαλένθια (30 ματς, 2 γκολ, 2 ασίστ) Ουέσκα (57 αγώνες, 25 γκολ και 2 ασίστ), Λας Πάλμας (30 ματς, 7 γκολ, 1 ασίστ), Έλτσε (29 αγώνες, 8 γκολ), Νότιγχαμ (13 παιχνίδια, 2 ασίστ), Γουλβς (4 ματς).
Την περασμένη σεζόν ήταν δανεικός στην Έλτσε κι όπως αναφέραμε είχε 29 παιχνίδια.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.