Ο Άρης υποδέχθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Ισπανό επιθετικό Ράφα Μιρ.

Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη βρίσκεται ο Ράφα Μιρ.

Ο Ισπανός φορ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και την Τρίτη θα περάσει από ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κιτρινόμαυρους και να ενισχύσει την επιθετική γραμμή.

Ο 29χρονος (18/6/97) επιθετικός, ο οποίος είχε έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τη Σεβίλλη, έλυσε τη συνεργασία του και πλέον έρχεται στην Ελλάδα για τον Άρη. Με τους Θεσσαλονικείς ο Ράφα Μιρ έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο δύο ετών.

Ο Ράφα Μιρ πήγε στη Σεβίλλη το καλοκαίρι του 2021 κι αφού κατέκτησε με την Ολυμπιακή ομάδα της πατρίδας του το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η ισπανική ομάδα τον πήρε από την αγγλική Γουλβς έναντι 16 εκατ. ευρώ, αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει θέση βασικού. Στη Σεβίλλη, πάντως, μέτρησε 105 ματς, 24 γκολ και 2 ασίστ. Έχει παίξει επίσης στις Βαλένθια Β', (61 ματς με 25 γκολ κι 6 ασίστ), Βαλένθια (30 ματς, 2 γκολ, 2 ασίστ) Ουέσκα (57 αγώνες, 25 γκολ και 2 ασίστ), Λας Πάλμας (30 ματς, 7 γκολ, 1 ασίστ), Έλτσε (29 αγώνες, 8 γκολ), Νότιγχαμ (13 παιχνίδια, 2 ασίστ), Γουλβς (4 ματς).

Την περασμένη σεζόν ήταν δανεικός στην Έλτσε κι όπως αναφέραμε είχε 29 παιχνίδια.