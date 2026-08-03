Οι Πίστονς φαίνεται πως έχουν τη διάθεση να κρατήσουν στο ρόστερ τους τον Τζέιλεν Ντούρεν, με τις απολαβές που του προτείνουν να φτάνουν τα 35-38 εκατ. τον χρόνο.

Οι Πίστονς πέρα από τις μεταγραφές που θέλουν να πραγματοποιήσουν, θέλουν να κρατήσουν και τον «κορμό» τους. Αυτός είναι και ο λόγος που αποτελεί βασική προτεραιότητά τους, να παραμείνει στην ομάδα ο Τζέιλεν Ντούρεν.

Σύμφωνα με το «Locked On Pistons», η ομάδα του Ντιτρόιτ έχει προτείνει στον 22χρονο σέντερ νέο συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που κυμαίνονται μεταξύ 35 και 38 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο ίδιος δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένος με αυτή την πρόταση σε πρώτη φάση, καθώς στόχος του, είναι να έχει ένα max συμβόλαιο, το οποίο θα βάλει στα ταμεία του 287 εκατ. σε διάστημα πενταετίας.

Με βάση τα δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, ομάδες όπως οι Κινγκς και οι Λέικερς, είχαν στο στόχαστρό τους τον 22χρονο Αμερικανό σέντερ, όμως δεν έγινε κάποια επίσημη πρόταση στους Πίστονς.

Την περσινή σεζόν, ο Ντούρεν είχε μέσο όρο 19.5 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 28.2 λεπτά συμμετοχής.