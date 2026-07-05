Σφαιρόπουλος - Σάσα Ομπράντοβιτς: Επεισόδιο μεταξύ τους στο Συνέδριο Προπονητών
Επεισόδιο υπήρξε κατά την διάρκεια του συνέδριου προπονητών της HCB στο T-Center Athens ανάμεσα στον Γιάννη Σφαιρόπουλο και τον Σάσα Ομπράντοβιτς.
Οι δύο τους είχαν μια διαφωνία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι δύο τους να διαπληκτιστούν έντονα, χωρίς όμως το περιστατικό να λάβει μεγαλύτερες εκτάσεις.
Στη συνέχεια, όταν οι παλμοί έπεσαν, ο Σάσα Ομπράντοβιτς ζήτησε συγγνώμη από τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, η οποία έγινε και αποδεκτή. Έτσι το περιστατικό έληξε άμεσα, χωρίς να υπάρξει κάτι από και πέρα.
Μάλιστα ο Γιάννης Σφαιρόπουλος και ο Σάσα Ομπράντοβιτε συνέχισαν να βρίσκονται κανονικά στον ίδιο χώρο κατά την διάρκεια του συνεδρίου, ενώ την Παρασκευή το βράδυ έδωσαν κανονικά το παρών στο δείπνο της Ένωσης προπονητών.
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