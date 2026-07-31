Η Μονακό φαίνεται πως βρήκε τον νέο της ιδιοκτήτη, στο πρόσωπο του πρώην NBAer, Τζαμάλ Μάσμπερν.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν καταστροφική για τη Μονακό, όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας. Μπορεί να κατέκτησε το πρωτάθλημα, όμως όλοι οι σταρ του συλλόγου αποχώρησαν. Λόγω των οικονομικών προβλημάτων, έχασε τη θέση της στη EuroLeague, ενώ πρόβλημα υπήρξε και με τη συμμετοχή της στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «L'Equipe», η Μονακό φαίνεται πως βρίσκει... οξυγόνο ξανά. Ο πρώην NBAer, Τζαμάλ Μάσμπερν, αναμένεται μέσω του επενδυτικού του fund Helen Holdings, να πάρει την ομάδα.

Στις 3 Ιουλίου η οικονομική επιτροπή ελέγχου των γαλλικών συλλόγων (DNCCG) απέρριψε αρχικά τον φάκελό της Μονακό για συμμετοχή στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν, ωστόσο οι Μονεγάσκοι έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες και πλήρωσαν τα 7 εκατ. που έπρεπε. Έτσι την Παρασκευή (31/07) αναμένεται να εγκριθεί η συμμετοχή της Μονακό στο πρωτάθλημα.

Άμα περάσει στα χέρια του Μάσμπερν ο σύλλογος, προφανώς τα πράγματα θα αρχίσουν να κυλάνε και πάλι ομαλά, ωστόσο το μπάτζετ σύμφωνα με τους Γάλλους, θα πέσει πολύ. Από τα 38 εκατ. της περασμένης σεζόν, θα φτάσει τα 16.