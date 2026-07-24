Παίκτης της Χάποελ Ιερουσαλήμ για τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Ντέιβιντ Ρόντι, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός σύλλογος.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια στο NBA, ο Ντέιβιντ Ρόντι... μετακομίζει στο Ισραήλ για λογαριασμό της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Η αντίπαλος του Άρη στο EuroCup, ήρθε σε συμφωνία με τον Αμερικανό φόργουορντ, ο οποίος θα βοηθήσει την ομάδα στην υλοποίηση των στόχων της, ενώ το συμβόλαιο του είναι σε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Σε 181 αναμετρήσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη είχε μ.ο 6.3 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χάποελ Ιερουσαλήμ:

«Ο Ντέιβιντ Ρόντι υπέγραψε στη Χάποελ!

Ο Αμερικανός φόργουορντ Ντέιβιντ Ρόντι υπέγραψε στη Χάποελ έως το τέλος της σεζόν 2026/27.

«Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσω την ομάδα να νικά και να πετύχει όλους τους στόχους μας».

Η ομάδα μπάσκετ της Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε με χαρά την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ Ντέιβιντ Ρόντι (25 ετών, 1,96 μ.), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.

Ο Ρόντι εντάσσεται στη Χάποελ έπειτα από τέσσερις σεζόν στο NBA, φέρνοντας μαζί του σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Επιλέχθηκε στο Νο. 23 του πρώτου γύρου του NBA Draft του 2022 από τους Φιλαδέλφεια 76ερς για λογαριασμό των Μέμφις Γκρίζλις, όπου ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στο NBA. Στη συνέχεια αγωνίστηκε επίσης στους Φοίνιξ Σανς, Ατλάντα Χοκς, Φιλαδέλφεια 76ερς, Χιούστον Ρόκετς και Ντένβερ Νάγκετς.

Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε πέντε συμμετοχές με τους Νάγκετς, έχοντας κατά μέσο όρο 8 πόντους και 4 ριμπάουντ ανά αγώνα. Συνολικά, στις τέσσερις σεζόν του στο NBA, κατέγραψε 181 συμμετοχές, με μέσους όρους 6,3 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά παιχνίδι.

Παράλληλα αγωνίστηκε και στη G League, όπου σε 53 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ.

Ο Ρόντι μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις των φόργουορντ. Πρόκειται για έναν δυναμικό και έντονο παίκτη, με πολύ καλή ικανότητα στο σουτ και στη δημιουργία για τους συμπαίκτες του».

Δήλωση του Ντέιβιντ Ρόντι

«Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στη Χάποελ Ιερουσαλήμ και που ανοίγω αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου. Έχω ακούσει τόσα πολλά θετικά για τον σύλλογο και τους φιλάθλους και ανυπομονώ να το ζήσω από κοντά. Οι συζητήσεις με τον προπονητή Σάσα Ομπράντοβιτς και τη διοίκηση του συλλόγου με έκαναν να νιώσω ότι αυτό είναι το κατάλληλο μέρος για μένα. Έρχομαι για να δουλέψω σκληρά, να κάνω ό,τι χρειαστεί ώστε να βοηθήσω την ομάδα να νικά και να παλέψω μαζί με τους νέους μου συμπαίκτες για να πετύχουμε όλους τους στόχους μας. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους φιλάθλους και να ξεκινήσει η σεζόν. Γιαλά, Χάποελ!»

Δήλωση του προπονητή Σάσα Ομπράντοβιτς

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Ντέιβιντ γίνεται μέλος της οικογένειας της Χάποελ. Είναι ένας παίκτης με εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο, ιδιαίτερα ευέλικτος, δυνατός, εξαιρετικός ριμπάουντερ και ικανός να επηρεάζει το παιχνίδι με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Φέρνει μαζί του σκληράδα, ενέργεια και ανταγωνιστική νοοτροπία – χαρακτηριστικά που ταιριάζουν απόλυτα στον χαρακτήρα που θέλουμε να έχει η ομάδα μας. Είμαι βέβαιος ότι θα μας βοηθήσει σημαντικά και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας.»

