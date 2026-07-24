«Ο ΛεΜπρόν καθυστερεί την επιστροφή του Χεζόνια στο NBA»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς καθυστερεί την επιστροφή του Μάριο Χεζόνια στο NBA, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σαμ Σαράνια.

Αναμφίβολα το νούμερο ένα θέμα στο NBA, είναι σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «βασιλιάς» παραμένει free agent και εξετάζει τις καλύτερες προτάσεις, προκειμένου να επιλέξει πιθανόν το τελευταίο του συμβόλαιο. Την ίδια ώρα στην Ευρώπη, ένα από τα πιο συζητημένα ονόματα είναι αυτό του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος.... κυνηγάει την επιστροφή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Παρόλα αυτά, η επιστροφή του Κροάτη φόργουορντ στο NBA, καθυστερεί εξαιτίας του ΛεΜπρόν. Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Σαράνια, υπάρχουν μερικές ομάδες που περιμένουν την απόφαση του 41χρονου, έτσι ώστε να δουν τι θα κάνουν και με την περίπτωση του Χεζόνια.

«Υπάρχει ένας τύπος στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή που ονομάζεται Μάριο Χεζόνια. Επιστρέφει από την Ευρωλίγκα στο NBA. Ήταν μια επιλογή υψηλού ντραφτ πριν από αρκετά χρόνια. Τον κρατάει πίσω ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. «Λοιπόν, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν καθυστερεί μόνο τα έθιμα, αλλά καθυστερεί και τις δουλειές επειδή ο Μάριο περιμένει. Υπάρχουν μερικές από αυτές τις ομάδες, είτε πρόκειται για το Γκόλντεν Στέιτ, είτε για το Κλίβελαντ, κ.λπ., που απλώς περιμένουν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να πάρει μια απόφαση. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, είμαι σίγουρος», ανέφερε σε εκπομπή ο ρεπόρτερ του ESPN.