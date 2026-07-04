Η Χάποελ Ιερουσαλήμ εξετάζει έντονα την περίπτωση του Γουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα ψάξει ο Γουίλ Κλάιμπερν. Ο πολύπειρος Αμερικανός φόργουορντ, έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα, μετά από μία χρονιά που ήταν κάτοικος Βαρκελώνης.

Ήδη φαίνεται πως υπάρχει μία ομάδα που θα κινηθεί για την απόκτηση του Κλάιμπερν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη «Walla», η Χάποελ Ιερουσαλήμ, θέλει να προσθέσει στο δυναμικό της τον 36χρονο, προκειμένου να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Υπενθυμίζεται ότι η Χάποελ, θα αγωνιστεί στο EuroCup, εκεί που θα βρίσκονται ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.

Ο Κλάιμπερν την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είχε μέσο όρο στη EuroLeague 13.4 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.1 κλέψιμο.