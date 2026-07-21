Αντίπαλοι Άρη: Πήρε τον Τσάντσαρ η Μπούργκος

Αντίπαλοι Άρη: Πήρε τον Τσάντσαρ η Μπούργκος

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Η Μπούργκος προχώρησε σε μία πολύ καλή κίνηση, καθώς απέκτησε τον Βλάτκο Τσάντσαρ.

Οι μεταγραφικές κινήσεις συνεχίζονται στις ομάδες της Ευρώπης, με μία αντίπαλο του Άρη στο EuroCup να ενισχύεται. Η Μπούργκος, προχώρησε σε μία εξαιρετική κίνηση, καθώς απέκτησε τον πολύπειρο Βλάτκο Τσάντσαρ.

Ο Σλοβένος φόργουορντ επιστρέφει στην ισπανική ομάδα, στην οποία είχε αγωνιστεί το 2018, προτού πάει στο NBA και τους Ντένβερ Νάγκετς. Ο Τσάντσαρ την περασμένη σεζόν, ήταν στην Αρμάνι Μιλάνο, ωστόσο λόγω τραυματισμών, δεν μπόρεσε να βοηθήσει.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

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