Η Μπούργκος προχώρησε σε μία πολύ καλή κίνηση, καθώς απέκτησε τον Βλάτκο Τσάντσαρ.

Οι μεταγραφικές κινήσεις συνεχίζονται στις ομάδες της Ευρώπης, με μία αντίπαλο του Άρη στο EuroCup να ενισχύεται. Η Μπούργκος, προχώρησε σε μία εξαιρετική κίνηση, καθώς απέκτησε τον πολύπειρο Βλάτκο Τσάντσαρ.

Ο Σλοβένος φόργουορντ επιστρέφει στην ισπανική ομάδα, στην οποία είχε αγωνιστεί το 2018, προτού πάει στο NBA και τους Ντένβερ Νάγκετς. Ο Τσάντσαρ την περασμένη σεζόν, ήταν στην Αρμάνι Μιλάνο, ωστόσο λόγω τραυματισμών, δεν μπόρεσε να βοηθήσει.