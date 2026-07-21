Αντίπαλοι Άρη: Πήρε τον Τσάντσαρ η Μπούργκος
Οι μεταγραφικές κινήσεις συνεχίζονται στις ομάδες της Ευρώπης, με μία αντίπαλο του Άρη στο EuroCup να ενισχύεται. Η Μπούργκος, προχώρησε σε μία εξαιρετική κίνηση, καθώς απέκτησε τον πολύπειρο Βλάτκο Τσάντσαρ.
Ο Σλοβένος φόργουορντ επιστρέφει στην ισπανική ομάδα, στην οποία είχε αγωνιστεί το 2018, προτού πάει στο NBA και τους Ντένβερ Νάγκετς. Ο Τσάντσαρ την περασμένη σεζόν, ήταν στην Αρμάνι Μιλάνο, ωστόσο λόγω τραυματισμών, δεν μπόρεσε να βοηθήσει.
PROTAGONISTAS | Vlatko Cancar retorna al Coliseum— Recoletas Salud San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) July 21, 2026
➡️ El alero esloveno iniciará su segunda etapa en el club en la temporada 2026/27 de Liga Endesa @ACBCOM y de BKT @EuroCup
📝 https://t.co/dlBSXBxGEf#BienvenidoCancar 💙 pic.twitter.com/Y1qYq5NhmS
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