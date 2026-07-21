Άρης: Στη Θεσσαλονίκη ο Τολιόπουλος την Πέμπτη - Πότε ανακοινώνεται
Ο Άρης πραγματοοποίησε την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στην ομάδα με μόνο τα τυπικά να απομένουν για την ανακοίνωση του παίκτη.
Ο 30χρονος γκαρντ θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου, ώστε να περάσει τις τυπικές ιατρικές εξετάσεις και την Παρασκευή (24/07) να ανακοινωθεί η μεταγραφή του στους «κίτρινους».
Η συμφωνία μεταξύ Άρη-Παναθηναϊκού και Βασίλη Τολιόπουλου έχει κλειδώσει εξάλλου από την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι «κίτρινοι» θα καταβάλλουν ποσό της τάξεως του 1.000.000 ευρώ ενώ ο διεθνής γκαρντ θα πρέπει να θεωρείται παίκτης της ομάδας με συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.
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