Ο Βασίλης Τολιόπουλος αναμένεται να αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (23/07) με σκοπό να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στον Άρη.

Ο Άρης πραγματοοποίησε την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στην ομάδα με μόνο τα τυπικά να απομένουν για την ανακοίνωση του παίκτη.

Ο 30χρονος γκαρντ θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης 23 Ιουλίου, ώστε να περάσει τις τυπικές ιατρικές εξετάσεις και την Παρασκευή (24/07) να ανακοινωθεί η μεταγραφή του στους «κίτρινους».

Η συμφωνία μεταξύ Άρη-Παναθηναϊκού και Βασίλη Τολιόπουλου έχει κλειδώσει εξάλλου από την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι «κίτρινοι» θα καταβάλλουν ποσό της τάξεως του 1.000.000 ευρώ ενώ ο διεθνής γκαρντ θα πρέπει να θεωρείται παίκτης της ομάδας με συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.