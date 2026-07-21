Μεταγραφή ακραίου αμυντικού για τη Ντιναμό Κιέβου πριν τα ματς με τον ΠΑΟΚ.

Την απόκτηση του διεθνούς δεξιού μπακ Ολέκσι Σιτς ανακοίνωσε η Ντιναμό Κιέβου και μάλιστα είναι πιθανό να δηλωθεί στη λίστα για τα ματς με τον ΠΑΟΚ, που θα γίνει στις 23 του μήνα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου.

Θυμίζουμε ότι η αντίπαλος του Δικεφάλου στον β' προκριματικό γύρο του Europa League απέκτησε τον Τόμας Κεντζιόρα.

Στην ανακοίνωση των Ουκρανών αναφέρεται: «Η Ντιναμό Κιέβου υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον 25χρονο δεξιό αμυντικό Ολέκσι Σιτς, με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Σιτς γεννήθηκε την 1η Απριλίου 2001 στο χωριό Ζόρια, στην περιοχή Ρίβνε. Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας της Καρπάτι Λβιβ. Γρήγορα πέρασε από την ομάδα νέων των «Λιονταριών» στην πρώτη ομάδα. Έκανε το ντεμπούτο του στην κύρια ομάδα του συλλόγου του Λβιβ στις 14 Μαρτίου 2020 στο ντέρμπι του Λβιβ εναντίον της ΦΚ Λβιβ (1:1) στο πλαίσιο του 23ου γύρου της Πρέμιερ Λιγκ, μπαίνοντας στο γήπεδο στην αρχική ενδεκάδα.

Από το 2020 έως το 2025, ο Σιτς ήταν παίκτης της Ρουχ Λβιβ. Την σεζόν 2022/23, αγωνίστηκε δανεικός για την βελγική Κορτράικ (14 αγώνες στο βελγικό πρωτάθλημα, 3 στο Κύπελλο).

Τον Ιανουάριο του 2025, επέστρεψε στην Καρπάτι Λβιβ. Ο Σιτς έχει 87 αγώνες στο ουκρανικό πρωτάθλημα και άλλους 2 στο Κύπελλο Ουκρανίας.

Έχει επίσης δύο συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Έκανε το ντεμπούτο του στις 19 Νοεμβρίου 2024, στον αγώνα Αλβανία - Ουκρανία (1:2) για το Nations League. Συμμετείχε επίσης στον αγώνα πλέι οφ Ουκρανίας - Βελγίου (3:1) για το Nations League, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2025».