Οι Μαϊάμι Χιτ ανέβασαν ένα βίντεο με κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην προπόνηση.

Το πιο πολυσυζητημένο trade του καλοκαιριού στο NBA, είναι αυτό του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «greek freak» έγραψε ιστορία στους Μπακς και πλέον θα δοκιμάσει κάτι νέο στην καριέρα του, καθώς θα αγωνίζεται με τη φανέλα των Χιτ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, έχει μπει σε ρυθμούς προπονήσεων και ετοιμάζεται για τη νέα, απαιτητική σεζόν που ακολουθεί. Οι Χιτ θέλουν να κρατήσουν... ζεστούς τους φίλους της ομάδας μετά από αυτή την πολύ μεγάλη μεταγραφή και έτσι ανεβάσανε ένα νέο βίντεο στα social media.

Συγκεκριμένα, ο Giannis κάνει ένα εντυπωσιακό ανάποδο κάρφωμα στην προπόνηση και τα σχόλια ήταν άκρως κολακευτικά.

Δείτε το βίντεο