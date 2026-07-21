Τσέντι Όσμαν: Το βίντεο από την πρώτη του μέρα στον ΠΑΟΚ
Σε μία πολύ μεγάλη μεταγραφική προσθήκη προχώρησε ο ΠΑΟΚ, καθώς ανακοίνωσε έναν από τους κορυφαίους small forward της Ευρώπης. Ο λόγος για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης για τα επόμενα τρία χρόνια.
Τη Δευτέρα (20/07) πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου και χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην «PAOK Sports Arena» για να τον υποδεχθούν.
Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube, που δείχνει τις κορυφαίες στιγμές από την πρώτη μέρα του Όσμαν στην ομάδα.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
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