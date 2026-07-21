Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανέβασε ένα βίντεο με την πρώτη μέρα του Τσέντι Όσμαν στην ομάδα.

Σε μία πολύ μεγάλη μεταγραφική προσθήκη προχώρησε ο ΠΑΟΚ, καθώς ανακοίνωσε έναν από τους κορυφαίους small forward της Ευρώπης. Ο λόγος για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος θα είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης για τα επόμενα τρία χρόνια.

Τη Δευτέρα (20/07) πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου και χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην «PAOK Sports Arena» για να τον υποδεχθούν.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube, που δείχνει τις κορυφαίες στιγμές από την πρώτη μέρα του Όσμαν στην ομάδα.